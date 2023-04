Donald Tusk ogłosił rozpoczęcie kampanii przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Podczas spotkania z mieszkańcami Białej Podlaskiej przewodniczący PO poinformował, kto stanie na czele sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Funkcję tę będzie pełniła Wioletta Paprocka-Ślusarska - prawa ręka prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Wioletta Paprocka-Ślusarska nową szefową sztabu KO. Tusk: Potrafi wycisnąć z nas tyle energii, ile trzeba

Wioletta Paprocka-Ślusarska jeszcze w poniedziałek 17 kwietnia skomentowała decyzję o mianowaniu ją szefową sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Jak czytamy na portalu Interia, polityczka stwierdziła, że realizacja stawianych przed nią zadań będzie uzależniona od współpracy z innymi osobami zaangażowanymi w kampanię KO.



- Dziękuję, to dla mnie ogromne wyróżnienie, ale też ogromna odpowiedzialność (...). Przez kilka lat grałam w piłkę ręczną i wiem, że tylko drużynowo się zwycięża - powiedziała Paprocka-Ślusarska. Donald Tusk na spotkaniu w Białej Podlaskiej podkreślał atuty nowej szefowej sztabu wyborczego KO. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zapewnił, że Paprocka-Ślusarska zdoła sprostać czekającym ją wyzwaniom. - Tą ręką potrafi wycisnąć z nas wszystkich tyle energii, ile trzeba - stwierdził Tusk, ściskając dłoń Paprockiej-Ślusarskiej.

Paprocka-Ślusarska współpracuje z Trzaskowskim. "Jest trudna i wymagająca, ale ultrakompetentna"

Wioletta Paprocka-Ślusarska nie jest postacią powszechnie rozpoznawalną wśród wyborców ani obserwatorów polskiej sceny politycznej. Co więcej, nawet wiele osób z jej własnego środowiska politycznego nie zna zbyt dobrze Paprockiej-Ślusarskiej, jak wynika z rozmów przeprowadzonych przez dziennikarzy portalu naTemat.pl. Gdy w połowie marca pojawiły się pierwsze doniesienia medialne o możliwej nominacji Paprockiej-Ślusarskiej na stanowisko szefa sztabu KO, jedna z osób związanych z Platformą Obywatelską stwierdziła, że "wszyscy są zdziwieni" tą informacją. Rozmówcy naTemat podkreślali zarazem, że Paprocka-Ślusarska posiada cechy, dzięki którym może sprawdzić się w nowej roli.

- Najgorzej by było, gdyby przywódcy Platformy wskazali jakiegoś wyrazistego polityka związanego z konkretnym obozem. Paprocka dogaduje się ze wszystkimi i naprawdę chce coś zrobić. I ma odwagę się postawić, jeśli uważa, że sprawy pójdą w niewłaściwym kierunku: niezależnie czy to będzie Kierwiński, Trzaskowski czy Tusk - powiedziała jedna z osób cytowanych przez portal. Stwierdzono także, że Paprocka-Ślusarska "jest trudna i wymagająca, ale ultrakompetentna". - To osoba bardzo energiczna, sprawna, konkretna, dobrze zorganizowana, spokojna, życzliwa - powiedział Paweł Rabiej, były wiceprezydent Warszawy.

Wioletta Paprocka-Ślusarska od 2010 roku zasiada w sejmiku województwa mazowieckiego z ramienia KO. Jest także szefową gabinetu prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego oraz członkinią organu nadzorującego spółkę Tramwaje Warszawskie. W trakcie swojej kariery Paprocka-Ślusarska była również rzeczniczką prasową MSWiA i doradczynią Grzegorza Schetyny w okresie, gdy ten piastował stanowisko marszałka Sejmu. W warszawskim ratuszu nowa szefowa sztabu KO jest obecna od czasów prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz.