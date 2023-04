Marsz Żywych 2023. Gdy wybrzmi dźwięk szofaru, uczestnicy przejdą "Drogą Śmierci"

Na terenie Oświęcimia i Brzezinki we wtorek (18 kwietnia) odbędzie się Marsz Żywych. Jak podają organizatorzy wydarzenia, weźmie w nim udział około 10 tysięcy osób. Uczestnicy przejdą "Drogą Śmierci" z nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz do Auschwitz II - Birkenau.

Marsz Żywych 2023 uhonorowaniem heroizmu Żydów

Od wielu lat Żydzi z całego świata oraz Polacy przechodzą trzykilometrową trasę między dwoma nazistowskimi obozami śmierci. Celem Międzynarodowego Marszu Żywych jest zachęcenie uczestników do walki z obojętnością, rasizmem i niesprawiedliwością poprzez świadectwo okrucieństw Holokaustu.

"Kluczowym elementem programu jest wyjątkowy udział ocalałych z Holokaustu. Możliwość wysłuchania historii ocalonych w miejscach, w których się one rozgrywały, to doświadczenie na całe życie, które pozwala pamiętać o przeszłości i zapewnić przyszłość. Zbliżające się lata są jednymi z ostatnich, kiedy ocaleni będą mogli do nas dołączyć, co sprawia, że udział w tej podróży jest bardziej aktualny i istotny niż kiedykolwiek wcześniej" - czytamy na stronie organizatora.

W tym roku pochód odbywa się 80 lat po wybuchu powstania w getcie warszawskim, w 75. rocznicę powstania Izraela i 35. rocznicę pierwszej edycji wydarzenia. Motywem przewodnim będzie uhonorowanie heroizmu Żydów podczas Zagłady.

42 ocalałych z Holokaustu, prezydent Włoch z córką

Podobnie, jak przed laty, marsz rozpocznie dźwięk szofaru - baraniego rogu w żydowskiej tradycji nawołującego do pokuty. Uczestnicy ruszą spod bramy z napisem "Arbeit macht frei" przed pomnik ofiar przy ruinach dawnych krematoriów, gdzie odbędą się główne uroczystości. W tym roku wydarzenie poprowadzi 42 ocalałych z Holokaustu, w tym Halina Birenbaum, która ukrywała się w bunkrze podczas powstania w getcie warszawskim, a później była więźniarką w obozach na Majdanku oraz Auschwitz, Ravensbrueck i Neustadt-Glewe. Udział zapowiedział także prezydent Włoch Sergio Mattarella, któremu ma towarzyszyć córka - przekazali organizatorzy wydarzenia z międzynarodowej organizacji March of the Living.

Utrudnienia w ruchu

Jak podaje oświęcimska policja, zgodnie z decyzją zarządcy drogi nastąpi wyłączenie z ruchu ulic na trasie "Marszu Żywych 2023". Funkcjonariusze apelują do kierowców o wybranie alternatywnych tras przejazdu oraz proszą o wyrozumiałość i stosowanie się do poleceń służb. Zmiany w ruchu: