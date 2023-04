Pogoda. Kiedy zrobi się ciepło? W dzień spadnie deszcz, a w nocy pojawi się śnieg

We wtorek 18 kwietnia możemy spodziewać się wyższych temperatur na wschodzie Polski oraz lokalnych przejaśnień. Opady deszczu pojawią się jedynie symbolicznie, jednak w górach możemy spodziewać się śniegu. Znaczne zmiany pojawią się nocą - wtedy opady będą intensywniejsze.



Pogoda. Ocieplenie w ciągu dnia, nocą spadnie śnieg

Opady deszczu pojawią się we wtorek na krańcach południowo-zachodnich. Tam suma opadów może wynieść 10 mm. Według zapowiedzi synoptyków termometry mogą wskazać od 8 st. C w rejonach podgórskich i półwyspie Helskim aż do 16 st. C na wschodzie Polski. W centrum kraju temperatura wyniesie nawet 17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie może być porywisty - poinformowali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Po południu słońce pokaże się głównie na południowym zachodzie Polski. Natomiast od Pomorza Gdańskiego, Mazur oraz Podlasia, aż do centrum i na południu Polski będą występować intensywne opady deszczu. Na Warmii i Kaszubach nad ranem pojawią się opady deszczu ze śniegiem. W rejonach górskich możliwe są też opady samego śniegu.

Przez cały dzień będą dominować niekorzystne warunki biometeorologiczne, które w ciągu dnia przejściowo osłabną do obojętnych. Ma to związek z dużym zachmurzeniem oraz wiatrem, który miejscami może być porywisty.

Pogoda. Więcej słońca pojawi się pod koniec tygodnia

W najbliższych dniach nie możemy się spodziewać dużych zmian w pogodzie. "Przez większą jego część będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami oraz opadami deszczu, które okresami mogą mieć silniejsze natężenie" - zapowiada IMGW w prognozie tygodniowej.

Temperatura maksymalna będzie utrzymywać się na poziomie kilkunastu stopni, a w sobotę i niedzielę we wschodniej Polsce może sięgnąć 20 stopni. "Noce cieplejsze i bez przymrozków" - przekazują synoptycy IMGW.