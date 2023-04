Nie żyje Maria Kiszczak. Żona Czesława Kiszczaka miała 89 lat

Maria Teresa Korzonkiewicz-Kiszczak urodziła się 20 sierpnia 1934 roku w Kozach (woj. śląskie). Była ekonomistką, nauczycielką akademicką, a także pisarką. Jej mężem był Czesław Kiszczak, szef Wojskowej Służby Wewnętrznej, członek Biura Politycznego KC PZPR oraz prezes Rady Ministrów w okresie PRL.

Kim była Maria Kiszczak?

Maria Kiszczak uzyskała tytuł magistra z dziedziny ekonomii. Po studiach pracowała jako nauczycielka w średnich szkołach zawodowych. W 1985 roku uzyskała stopień doktorski na podstawie pracy pt. "Instytucjonalne uwarunkowania samokształcenia nauczycieli przedmiotów ekonomicznych". Po przełomie ustrojowym i powstaniu prywatnych uczelni wykładała do 2006 roku marketing w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Jest autorką m.in. wierszy, przypowieści i bajek ("Hocki klocki", "Nasza babcia Ufoludka"). Wydała dwie książki autobiograficzne ("Żona generała Kiszczaka mówi" i "Niebezpieczna gra"), w których opisała swoje życie prywatne. W 2016 roku spotkała się z prezesem IPN Łukaszem Kamińskim, próbując sprzedać za 90 tys. zł. dokumenty będące w jej posiadaniu, dotyczące m.in. współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa. W wyniku tego spotkania oddała część materiałów, m.in. teczkę personalną i teczkę pracy TW. "Bolka", w tym zobowiązanie do współpracy z SB opatrzone podpisem "Lech Wałęsa 'Bolek'".

