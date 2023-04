Doruchów. Mężczyzna został przygnieciony przez ścianę budynku

Zobacz wideo Czy wypadek w domu podczas pracy zdalnej jest wypadkiem w czasie pracy? Pytamy ekspertkę

Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek chwilę przed 10. Państwowa Straż Pożarna w Ostrzeszowie otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie przygniecionym przez ścianę budynku w miejscowości Doruchów w powiecie ostrzeszowskim (woj. wielkopolskie). Po dotarciu na miejsce służby zastały przytomnego mężczyznę, na którego zawaliła się ściana podczas rozbiórki. Jak podaje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie, "działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego". Następnie strażacy wraz z ratownikami medycznymi przetransportowali poszkodowanego do karetki i "na tym działania zakończono" - czytamy w komunikacie. Jak informuje epoznan, "ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna doznał urazu nóg i trafił do szpitala". W zdarzeniu brały udział trzy zastępy z JRG Ostrzeszów oraz jeden zastęp z OSP Doruchów. Policja pracuje nad wyjaśnianiem okoliczności wypadku.

