Nie żyje mężczyzna, który podpalił się przed krakowskim konsulatem Ukrainy

W czwartek 13 kwietnia przed konsulatem generalnym Ukrainy, znajdującym się przy ul. Beliny-Prażmowskiego 4 w Krakowie, doszło do próby samospalenia. 63-latek został przetransportowany do szpitala, gdzie jeszcze tego samego dnia przeszedł operację. Lekarze oceniali jego stan na krytyczny. W poniedziałek 17 kwietnia przekazano, że mężczyzna zmarł. - Niestety, pomimo wysiłków lekarzy specjalistów z Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, dziś po południu zmarł pacjent, który 13 kwietnia trafił do szpitala im. Rydygiera w ciężkim stanie, wynikającym z obrażeń po podpaleniu się przed konsulatem Ukrainy w Krakowie - przekazała rzeczniczka Edyta Przybylska.

Obywatel Ukrainy podpalił się przed budynkiem konsulatu Ukrainy w Krakowie

63-latek nawoływał swoich rodaków, którzy stali w kolejce przed budynkiem, do powrotu do ojczyzny i walki z Rosjanami, którzy ponad rok temu rozpoczęli pełnoskalową inwazję na sąsiedni kraj. Mężczyzna w pewnym momencie podpalił się i zaczął biec. Został ugaszony przez jednego ze świadków oraz policjantów, którzy pełnili służbę niedaleko konsulatu. Niestety mimo udzielonej pomocy, trafił w krytycznym stanie do szpitala. O incydencie została powiadomiona prokuratura, która przekazała, że wszczęto postępowanie ws. narażenia nieustalonych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez obywatela Ukrainy, który oblał się łatwopalną substancją, a następnie podpalił. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko poinformował, że celem śledczych jest ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia.