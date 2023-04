Były przyjaciel Komendy: Miał wszystko i jeśli zechce spiep**** sobie życie, zrobi to na własne życzenie

- Miał wszystko i jeśli zechce spiep*** sobie życie, to zrobi to na własne życzenie - powiedział reporter TVN, prywatnie były przyjaciel Tomasza Komendy Grzegorz Głuszak w rozmowie z dziennikarką "Newsweeka" Elżbietą Turlej. To właśnie Głuszak jest autorem dwóch książek o Tomaszu i to on pomagał w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości niesłusznie skazanemu Komendzie. Na początku kwietnia pisaliśmy o rozmowie z matką Komendy - Teresą Klemańską, która udzieliła wywiadu w Onecie. Klemańska przyznała, że od dwóch lat nie rozmawiała z synem. - Tomek w ogóle się już do nas nie odzywa. Udaje, że nas nie zna. Nie chce mieć z nami nic wspólnego. Z całą rodziną Klemańskich - wyznała kobieta. W jej ocenie "teraz Tomek ma złych doradców". Jej zdaniem, Tomasz "jest pod wpływem Maćka, który nim steruje".

Wspomniany Maciek to najstarszy syn Klemańskiej z pierwszego małżeństwa, ale w rzeczywistości ma na imię Gerard. Najbliższy nazywają go właśnie "Maćkiem". Ingerencję Gerarda w życie Komendy potwierdza także rozmówca "Newsweeka". "O tym, że odsunął się od matki i dwóch braci, wiem od półtora roku" - mówi Głuszak. "Po prostu któregoś dnia zostawił klucz na regale, wyszedł i do tej pory nie wrócił. Wiem, że zamieszkał w wyremontowanym, dwupokojowym mieszkanku po babci. Wiem też, że ma kontakt z najstarszym bratem, Gerardem. To on ma na niego największy wpływ i prawdopodobnie to on odseparował go od reszty rodziny" - dodaje były przyjaciel Komendy. Przyznaje, że rozmawiał z Tomkiem na temat jego stosunku do matki, jednak nie przyniosło to zamierzonych efektów. "Kiedy dowiedziałem się, że odsunął się od matki, która wypruwała sobie żyły, żeby odkładać na paczki i wypiskę, zadzwoniłem i opieprzyłem go w żołnierskich słowach. Następnym razem już nie odebrał" - przyznaje Głuszak.

Matka Tomasza Komendy w gorzkich słowach o synu

Teresa Klemańska w piątą rocznicę wyjścia na wolność syna, przyznała w rozmowie z "Onetem", że jest rozczarowana. - To już nie jest mój syn. To zamknięty etap w moim życiu - mówi kobieta. Komenda wytatuował sobie napis "Kocham cię mamo" na ręce w dowód wdzięczności. To właśnie matka odwiedzała go w więzieniu, wspierała i do końca wierzyła w jego niewinność. - Jeżeli może, to niech usunie tatuaż z rękawa z napisem "Kocham cię mamo", bo jest nieprawdziwy i fałszywy. To jest kłamstwo. Po co ten napis? Przecież ja już dla niego umarłam. On mnie pochował żywcem - podsumowuje.

Komenda zmienił się po uzyskaniu odszkodowania

Grzegorz Głuszak przyznaje, że od początku wspierał Tomasz i bardzo mu pomagał w nowej dla niego rzeczywistości. Codziennie odbierał telefony od Komendy, który pytał o wszystko i zwierzał "się ze wszystkiego. Ze spotkań z dziewczynami, z tego, że ostatnio wypił za dużo i przespał się na ławce". Głuszak przyznaje, że ostrzegał go, kiedy okazało się, że Komenda poznał towarzystwo, "w którym sypią się białe kreski. Tomek słucha, przeprasza, odsuwa się od tych, od których powinien".

Mama Komendy od dwóch lat nie rozmawiała z synem. "Zniknął, jak tchórz"

Na premierze filmu reżyserowanego przez Jana Holoubka "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" oświadcza się Annie, poznanej na portalu randkowym. Mają wspólne plany, chcą wyjechać do Hiszpanii, kiedy Tomek dostanie odszkodowanie. Jak dodaje Głuszak, "z czasem te plany ewoluują: wybudują sobie domek na Mazurach. Wyprowadzą się w Bieszczady. Jedyny plan, który udaje się zrealizować, to ciąża".

"Kiedy dostał odszkodowanie, odwiedziłem go w mieszkaniu, które wynajmował razem z Anką. Na świecie był już jego syn, Filip. Wcześniej poprosił mnie, żebym odebrał Ankę z dzieckiem ze szpitala" - mówi Grzegorz Głuszak w rozmowie z "Newsweekiem". Dodaje, że był zdziwiony warunkami, w jakich mieszkał jego przyjaciel z rodziną. "Mieli bardzo ciężkie warunki mieszkaniowe. Owszem, było schludnie i czysto, ale mogli wynająć coś o wiele lepszego. W łazience zauważyłem rozbitą umywalkę. Anka zdradziła, że Tomek wpadł w furię i rozbił ją w drobny mak. Potem usłyszałem, że sąsiedzi wzywali policję, bo zza ścian było słychać odgłosy awantur domowych".

Później Komenda wyprowadza się do "apartamentu we wrocławskim Sky Tower, w którym ceny zaczynają się od 500 zł za noc". Mimo że ma pieniądze, to nie pomaga finansowo matce swojego dziecka. Zamiast tego kupuje nieruchomości, które według informacji tygodnika stoją puste.

"Odbieram to jako osobistą porażkę" - przyznaje Grzegorz Głuszak. "Zastanawiam się, czy może mógłbym zrobić coś więcej? Bardziej go upilnować?" - zastanawia się dziennikarz. Pod koniec rozmowy opisuje historię, gdy będąc na wakacjach, podeszło do niego trzech mężczyzn. Jeden z nich był emerytowanym funkcjonariuszem CBŚ, a dwaj pracowali przez lata w służbie więziennej. Zapytali Głuszaka co słychać u Komendy oraz czy "zaćpał się już, czy zapił?". Dziennikarz twierdzi, że próbował bronić Tomasza, jednak mężczyźni mieli odpowiedzieć "panie, nie takie historie kończyły się bez happy endu. Oni zazwyczaj tak kończą". Grzegorz Głuszak dodaje na koniec, że wbrew wszystkim, którzy, mówią, że właśnie oglądamy upadek człowieka, to ma nadzieję, że mimo wszystko historia Komendy skończy się inaczej.

Sprawa skazania Tomasza Komendy. Śledztwo częściowo umorzone

Niesłusznie skazany na 25 lat więzienia

Do zbrodni, za którą Komenda został skazany, doszło 31 grudnia 1996 roku w Miłoszycach, w województwie dolnośląskim. 15-letnia Małgosia została brutalnie zgwałcona, a następnie pozostawiona na 20-stopniowym mrozie, w wyniku czego zmarła. Za tę zbrodnię Tomasz Komenda miał spędzić w więzieniu 25 lat. Po latach policjanci wrócili do sprawy, dzięki czemu w 2018 roku Komenda został oczyszczony z wszelkich zarzutów. Za 18 lat niesłusznie spędzonych w więzieniu otrzymał prawie 13 mln zł zadośćuczynienia. We wrześniu 2020 roku sąd we Wrocławiu wydał wyrok 25 lat pozbawienia wolności dla Ireneusza M. i Norberta B., których oskarżono o popełnienie zbrodni w Miłoszycach.