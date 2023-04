Zobacz wideo Kołodziejczak komentuje sprawę "zboża technicznego": PiS-owi zabrakło kilku miesięcy do wyborów, żeby tę sprawę wyciszyć

Do ataku nożownika doszło w nocy z soboty na niedzielę, w domu przy ul. Struga w Legnicy w województwie dolnośląskim - informuje portal e-legnickie.pl. Policjanci dostali wezwanie po północy, kiedy dotarli na miejsce, 37-latka już nie żyła. Prokurator Rejonowy w Legnicy Radosław Wrębiak poinformował, że kobieta miała obrażenia klatki piersiowej oraz szyi, zadane najprawdopodobniej nożem. - Była tam również 14-letnia córka kobiety, której sprawca również zadał obrażenia zagrażające bezpośrednio jej życiu i zdrowiu. Nastolatka została przewieziona do szpitala w Legnicy, gdzie przeszła operację i dziś jej życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Sprawca, uciekając z budynku, zaatakował jeszcze jedną kobietę, którą ranił w rękę, nie powodując jednak poważniejszych obrażeń ciała - przekazał lokalnym mediom prokurator.

REKLAMA

Badania stanu psychicznego młodzieży. 40 proc. myślało o samobójstwie

Dolnośląskie. Atak nożownika w Legnicy. Zabił matkę i ranił jej córkę

Po krótkich poszukiwaniach policjanci znaleźli sprawcę ataku. Mężczyzna ukrył się w pobliskich zaroślach, był zakrwawiony, miał też przy sobie nóż ze śladami krwi. Funkcjonariusze notowali go już wcześniej - to 36-latek z Legnicy, który w przeszłości popełniał przestępstwa przeciwko życiu i mieniu. Prawdopodobnie włamał się do domu, żeby go okraść. Nie spodziewał się, że w środku ktoś będzie - oceniają służby. W poniedziałek mężczyzna zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Legnicy. Tam usłyszy zarzuty zabójstwa jednej osoby oraz usiłowania zabójstwa innej - przekazał portalowi Prokurator Rejonowy.

W domu przy ul. Struga mieszkało osiem kobiet, wszystkie pochodzą z Ukrainy i przyjechały do Polski w 2021 roku. Pracowały legalnie, a mieszkania w Legnicy wynajmowały od niedawna - zaznaczają dolnośląskie media.

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: