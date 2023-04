Majówka 2023. Pięć dni wolnych od pracy, nawet dziesięć od lekcji [HARMONOGRAM]

Majówka w tym roku wypada bardzo korzystnie. Szczególnie zadowoleni mogą być uczniowie, którzy skorzystają na tym, że ich starsi koledzy przystąpią do egzaminu maturalnego. Kiedy dokładnie będzie wolne od pracy i szkoły? Odpowiadamy.

Majówka 2023. Pięciodniowy urlop

Majówka rozpocznie się w sobotę (29 kwietnia). W 2023 roku Święto Pracy, czyli 1 maja, wypada w poniedziałek. Święto Konstytucji 3 Maja jest w środę. Aby cieszyć się pięciodniowym urlopem, wystarczy wziąć wolne 2 maja, w Święto Flagi. Zatem:

sobota 29 kwietnia - wolne,

niedziela 30 kwietnia - wolne,

poniedziałek 1 maja - wolne,

wtorek 2 maja - konieczny urlop,

środa 3 maja - wolne,

czwartek 4 maja - konieczny urlop,

piątek 5 maja - konieczny urlop,

sobota 6 maja - wolne,

niedziela 7 maja - wolne.

Dziesięć dni wolnych dla uczniów

Dyrektorzy szkół zazwyczaj podejmują decyzje o ustanowieniu 2 maja dniem wolnym od zajęć. Ponadto tegoroczne matury rozpoczynają się 4 maja. Aby zapewnić absolwentom warunki do pisania egzaminu, uczniowie niższych klas szkół średnich mogą liczyć na dłuższą przerwę od nauki, która potrwa do 8 maja. Oznacza to, że dla niektórych ferie majowe wyniosą łącznie nawet 10 dni.

Matura 2023. Harmonogram egzaminów

Przedstawiamy harmonogram egzaminów pisemnych w 2023 r.:

4 maja 2023 (czwartek) godz. 9.00 - język polski (poziom podstawowy),

5 maja 2023 (piątek):

godz. 9.00 - język angielski (poziom podstawowy),

godz. 14.00 - język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

8 maja 2023 (poniedziałek):

godz. 9.00 - matematyka (poziom podstawowy),

godz. 14.00 - język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

9 maja 2023 (wtorek):

godz. 9.00 - język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),

godz. 14.00 - filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2023 (środa):

godz. 9.00 - wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 - język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

11 maja 2023 (czwartek):

godz. 9.00 - biologia (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 - język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

12 maja 2023 (piątek):

godz. 9.00 - matematyka (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 - język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2023 (poniedziałek):

godz. 9.00 - chemia (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 - historia muzyki (poziom rozszerzony).

16 maja 2023 (wtorek):

godz. 9.00 - geografia (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 - język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

17 maja 2023 (środa):

godz. 9.00 - język polski (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 - język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

18 maja 2023 (czwartek):

godz. 9.00 - historia (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 - język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

19 maja 2023 (piątek):

godz. 9.00 - fizyka (poziom rozszerzony),

godz. 14.00 - historia sztuki (poziom rozszerzony).

22 maja 2023 (poniedziałek):