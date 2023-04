Kaczyński mówił o zakazie wwozu zboża, a przez granicę przejeżdżały kolejne wagony. Rolnicy: Hańba!

Zobacz wideo "Niemcy odchodzą od atomu. To oznacza ogromne dodatkowe emisje CO2"

- To są kłamstwa, zwykła propaganda. Zboże cały czas wjeżdża. Regularnie. To wagony, w których jest po 70 ton pszenicy czy kukurydzy. Łącznie daje to dwa-trzy tysiące ton w składzie. A takich składów jest po kilkadziesiąt w ciągu doby. W sobotę znów widzieliśmy to na własne oczy - powiedział "Gazecie Wyborczej" Jarosław Miściur, działacz AGROunii z województwa lubelskiego i jeden ze strajkujących w Hrubieszowie rolników. Od kilku dni trwa tam protest związany z niskimi cenami zboża. Rolnicy gromadzą się między innymi w pobliżu torów, po których jeżdżą pociągi z ukraińskimi towarami.

"Słyszący słowa Kaczyńskiego i widzący wjeżdżający do Polski pociąg ze zbożem rolnicy ruszyli w stronę torów. W sobotę były one jednak odgrodzone nie tylko kordonem policji, ale i metalowymi barierkami. Dostało się więc funkcjonariuszom" - opisuje "Gazeta Wyborcza". Na stronie AGROunii opublikowano nagranie, na którym słychać wymianę zdań między protestującymi a policjantami. - Będziecie klęczeć na kolanach i błagać o chleb od rolnika - mówił jeden z protestujących.

Dowódca prosił strajkujących o spokój, ale jego apele nie pomagały. - Emocje niepotrzebne? Ludzie się wieszają. Od miesięcy się wieszają, wy na to pozwalacie - krzyczeli rolnicy. Później wznoszono okrzyki: "hańba! hańba!". - My mamy zezwolony strajk na tym torowisku na piśmie - podkreślał jeden z protestujących.

Konwencja PiS w Łysych. Od soboty zakaz wwozu produktów rolnych z Ukrainy

W sobotę w miejscowości Łyse w województwie mazowieckim rządzący zapowiedzieli zakaz wwozu produktów rolnych z Ukrainy. Minister rolnictwa przekazał, że "wprowadzony od dziś zakaz wwozu produktów rolnych z Ukrainy ma być wstępem do rozmów i porozumienia z Ukrainą". Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że rozporządzenie o zakazie wwozu produktów rolnych z Ukrainy "leży w interesie polskiej wsi oraz w interesie Ukrainy". Wyjaśniał, że w Polsce mamy inne rodzaje ziemi oraz wyższa jest cena pracy.

- To jest kontynuacja budowania rozległego państwa na zasiłku, chcą wszystkich uzależnić od dopłat, od swoich pieniędzy, zamiast rozwiązywać problem w sposób systemowy. Na własnych oczach tracimy suwerenność żywnościową. Ludzie mają tego dosyć, czują się ośmieszani - tak konwencję w Łysych komentował w Gazeta.pl Michał Kołodziejczak. - Mówienie dzisiaj, że do Polski nie wjadą towary z Ukrainy to opowiadanie głupot. Będą tu nadal przeładowywane i pewnie po drodze będą "ginąć", bo nie ma nad tym żadnej kontroli. Zboże z Ukrainy będzie nadal trafiało na zachodnioeuropejskie rynki - oceniał prezes AGROunii.