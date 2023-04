Jarosław Kaczyński po dłuższej przerwie wraca do spotkań z wyborcami w ramach trasy programowej "Polska to przyszłość". Sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości zdradził, że na początek prezes ugrupowania stawi się we wsi Łyse w województwie mazowieckim. Krzysztof Sobolewski potwierdził, że rozmowy z mieszkańcami mają dotyczyć m.in. kwestii rolniczych.

Wcześniej miejsce pierwszego spotkania zdradził wójt gminy Łyse, który udostępnił zaproszenie na stronie miasta. O sprawie napisali także dziennikarze serwisu Moja Ostrołęka, pod których artykułem pojawiło się wiele komentarzy. Mieszkańcy regionu uważają, że wiedzą, dlaczego akurat ta wieś została wybrana na spotkanie z rolnikami.

"Wiedzą, gdzie wodza z ministrem przywieźć - w rejon, gdzie nie sieje się zbóż, tylko są łąki i kukurydza na kiszonkę" - brzmi jedna z odpowiedzi. W sumie pod artykułem znalazło się kilkadziesiąt podobnych wpisów. Mieszkańcy uważają, że dzięki temu Jarosław Kaczyński uniknie pytań na niewygodne dla rządu kwestie związane z importem płodów rolnych z Ukrainy.

- Rzeczywiście, u nas nie ma dużych producentów zboża czy drobiu dotkniętych ostatnimi problemami. Właściwie znam jednego rolnika, który jest rozgoryczony polityką rządu. Najwięcej mamy w regionie gospodarstw produkujących mleko. W tej branży kłopoty są mniejsze, choć przydałoby się ustabilizować ceny skupu mleka, tak aby rolnicy otrzymywali więcej niż 2 zł za litr - mówi w rozmowie z WP.pl Andrzej Lis, mieszkaniec wsi Łyse i działacz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Drugi z rozmówców WP.pl uważa, że wieś Łyse została wybrana po to, żeby "było miło". - Podczas ostatniej Niedzieli Palmowej był u nas minister rolnictwa, wiceminister sportu, biskup łomżyński. Odbył się konkurs palm wielkanocnych, był jarmark i występy kół gospodyń. Było bardzo miło. Pewnie chcą powtórzyć to samo z Jarosławem Kaczyńskim - dodaje anonimowo.

Wizyta Jarosława Kaczyńskiego we wsi na Mazowszu. "To wręcz śmieszne i przypomina czasy komuny"

- Prawo i Sprawiedliwość buduje świat fikcji i umieszcza w nim swojego prezesa. Widać, że miejsce jest idealnie dobrane, tak że wszyscy będą uśmiechnięci. To wręcz śmieszne i przypomina czasy komuny, gdzie przed przyjazdem sekretarza partii malowano trawę na zielono - komentuje natomiast lider AGROunii Michał Kołodziejczak.

