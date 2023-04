Pogoda. W całej Polsce deszcz, możliwe też burze. Gdzie może zagrzmieć?

W sobotę 15 kwietnia najcieplejszy dzień zapowiada się w południowej Polsce. W Rzeszowie zapowiadanych jest 16 stopni, a w Krakowie, Katowicach, Opolu i Wrocławiu ma być po 15 stopni. Od 13 do 14 stopni będzie w Warszawie i Łodzi, 12 stopni będzie w Lublinie, Zielonej Górze, Poznaniu, Szczecinie i Gdańsku. W województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim temperatura maksymalna wyniesie do 10-11 stopni. Chłodne, wilgotne powietrze sprawi jednak, że temperatura odczuwalna może być niższa od tej pokazywanej przez termometry.

Pogoda na sobotę 15 kwietnia - pojawią się burze, mgły i porywisty wiatr

Największe zachmurzenie zapowiadane jest dla centralnej i północnej części kraju. Południowa Polska będzie mogła liczyć na większe przejaśnienia. W pierwszej części dnia najwięcej deszczu spadnie w województwach lubelskim, mazowieckim i wielkopolskim. Powoli ten deszczowy front będzie przesuwał się na zachód i północ kraju. Około godziny 16-17 na południu kraju pojawi się kolejny, tym bardziej bardziej aktywny front. Po południu ciśnienie zacznie gwałtownie rosnąć.

Poza deszczem w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i w południowych powiatach województwa łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego prognozowane są także burze. W ich trakcie może spaść do 15 mm opadów. Wieczorem, około godziny 21 pojedyncze komórki burzowe wytworzyć się mogą także w województwie opolskim. Podobnie sytuację burzową opisuje IMGW.

W centralnej i południowej Polsce wiatr będzie słaby. Silniejsze porywy wystąpią w województwach lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim. Na tym obszarze może wiać w porywach od 45 do 60 kilometrów na godzinę.

W nocy z soboty na niedzielę deszcz będzie padał już jedynie w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W nocy na południu Polski pojawią się mgły, które będą ograniczały widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 3-4 stopni w centrum i na południu do maksymalnie 7 stopni na północy i zachodzie.

Pogoda na niedzielę 16 kwietnia

W niedzielę wiatr będzie słaby, jednak w większości kraju rano utrzymywać się będzie zachmurzenie duże. Później zacznie rozpogadzać się na południu i w centrum. Rano opady deszczu pojawią się na północnych krańcach naszego kraju. Później sporo opadów ma pojawić się w województwie dolnośląskim, gdzie przewidywane są też burze. W drugiej części dnia bardzo słabe i przelotne opady deszczu mogą pojawić się we wszystkich regionach. Na południu kraju temperatura wzrośnie do 16-18 stopni. W centrum będzie od 14 do 15 stopni, a na północy od 10 do 13 stopni.