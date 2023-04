PSL chce zmiany konstytucji. "Lasy powinny być własnością państwa"

Zobacz wideo Michał Kołodziejczak gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

W piątek 14 kwietnia odbędzie się dyskusja w Sejmie nad uchwałą w sprawie polskich lasów. Została ona złożona pod koniec marca przez posłów PiS. - Ta dyskusja jest inspirowana z innych pobudek niż ochrona lasów. Wiemy o tym dobrze - mówił poseł PSL Andrzej Grzyb, jednocześnie podkreślając: "Jesteśmy, byliśmy i będziemy za nią, dlatego dziś poprzemy tę inicjatywę". Podczas konferencji ludowców szef partii Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział natomiast złożenie projektu zmian w konstytucji, by na trwałe wpisać do niej ochronę lasów. - Wysyłamy go do wszystkich klubów. Wzywamy do jego podpisania parlamentarzystów. Ci, którzy tego nie zrobią, są za prywatyzacją lasów, ich wycinką i obsadą stanowisk - zaznaczył Kosiniak-Kamysz. Jak wskazywał, już w 2014 roku Prawo i Sprawiedliwość "krzyczało o ochronie polskich lasów". - Wtedy zaproponowaliśmy wpisanie tego do konstytucji. Projektu nie poparł w Sejmie właśnie PiS. Dziś znów o tym mówią. Dlatego mówimy: sprawdzam! Wpiszmy ochronę lasów do konstytucji - powiedział Kosiniak-Kamysz. - Lasy są dobrem obywateli. Są miejscem dostępnym dla wszystkich rodaków. Powinny być własnością państwa i przez nie zarządzane w imieniu oraz dla Polaków. Zawsze uważaliśmy gospodarkę leśną za jeden ze strategicznych obszarów odpowiedzialności państwa - przekonuje PSL.

Kontrowersyjny projekt ustawy PiS-u odrzucony. Mógłby doprowadzić do prywatyzacji lasów

Przypomnijmy, że w maju 2021 roku komisje sejmowe poparły wniosek o odrzucenie nowelizacji ustawy o lasach zaproponowanej przez PiS. Opozycja i organizacje ekologiczne alarmowały wówczas, że projekt mógłby doprowadzić do prywatyzacji lasów, a także zniszczenia ich terenów. Kontrowersyjny projekt ustawy przewidywał zmianę jednego, aczkolwiek bardzo istotnego przepisu. Mowa o artykule 38e, zgodnie z którym lasy, grunty oraz inne nieruchomości w zarządzie Lasów Państwowych, mogą być zamieniane tylko w przypadkach uzasadnionych potrzebami gospodarki leśnej. Politycy postulowali, by powodem dopuszczającym zmianę była "polityka państwa związana ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza". Projekt wywołał wiele kontrowersji i głosów sprzeciwu, zarówno wśród opozycji, jak i organizacji ekologicznych. Ich zdaniem, projekt ten miał na celu sprywatyzowanie polskich lasów, a wręcz ich "zabetonowanie".