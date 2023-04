Lublin. Parafia organizuje darmowy miejski autobus dla wiernych. Podróżni mają się "zaprzyjaźniać"

Nietypowa linia autobusowa ma ruszyć już w najbliższą niedzielę. Jak czytamy w komunikacie parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, 16 kwietnia uruchomiona zostanie "specjalna linia MPK pod nazwą Parafia NSJ, obsługującą niedzielne Msze św. o godz. 10.00, 11.30, i 13.00". Autobus będzie kursować według poniższego rozkładu jazdy. Parafia informuje również, że rozkłady są dostępne na przystankach MPK.

Rozkład jazdy nsj.diecezja.lublin.pl

Autobus do kościoła za darmo

Według informacji przekazanych w komunikacie, podróżujący autobusem "Parafia NSJ" nie muszą posiadać biletu uprawniającego do przejazdu, ponieważ koszty ponosi parafia, jednak zainteresowani mogą wesprzeć inicjatywę księdza. Proboszcz wspólnoty ksiądz Waldemar Sądecki przyznał, że głównym powodem uruchomienia linii autobusowej jest fakt, że kościół nie posiada własnego parkingu. Ponadto duchowny chce w ten sposób umożliwić dotarcie na mszę osobom starszym, którym wiek nie pozwala na prowadzenie samochodu czy dotarcie na piechotę.

W rozmowie z Dziennikiem Wschodnim ksiądz dodaje, że "chce zachęcić osoby, które dojeżdżają samochodami, żeby przesiadły się do wynajmowanego autobusu". - Będzie wtedy więcej miejsc do parkowania i trochę się rozluźni - wyjaśnia. Wspomina także o aspekcie integracyjnym. - W autobusie będzie można porozmawiać. W końcu wszyscy jadą nim w jednym celu i mają podobne poglądy, to pewnie będą się zaprzyjaźniać - mówi duchowny.

Na razie linia na trzy miesiące

Aby wszystko odbyło się zgodnie z przepisami oraz logistyką "w najbliższych dniach, zatoka postojowa przy kościele NSJ zamieni się w tymczasowy przystanek autobusowy" - pisze dziennik. Ponadto "z powodu zmiany pionowego oznakowania zatoki, w porozumieniu z policją, zostanie wprowadzona przy ul. Kunickiego czasowa organizacja ruchu" - dodaje Justyna Góźdź, rzeczniczka prasowa miasta Lublin.

Jak na razie rozwiązanie ma być tymczasowe. Parafia podpisała umowę z przewoźnikiem na trzy miesiące i po tym czasie mają zostać podjęte decyzje dotyczące kontynuowania współpracy, dlatego też proboszcz zachęca do wypróbowania transportu i podzielenia się opiniami. Informacja o darmowym autobusie znalazła się także na Facebooku parafii. W komentarzach widać pozytywny odbiór inicjatywy.