Załamanie pogody w południowo zachodniej części kraju widoczne jest już od czwartku, a pojawienie się cyklonu Rudolf jedynie pogłębi ten stan. Podczas gdy mieszkańcy województw dolnośląskiego i opolskiego będą mierzyć się z ulewami, w pozostałej części Polski nie spadnie niemal ani jedna kropla deszczu. IMGW wydało ostrzeżenia przed intensywnymi opadami dla 17 powiatów.

Pogoda na piątek. Na południowym zachodzie możliwe ulewy

Pod względem temperatury piątek jawi się jako dość ciepły wiosenny dzień. Termometry wskażą bowiem od 12 stopni C. na zachodzie, przez 14 stopni C. na północy, 15 stopni C. na wschodzie i 17 stopni C. na południu, po nawet 18 stopni C. w centrum kraju. Temperatura minimalna będzie się natomiast wahać w granicach od 8 stopni C. w centrum, na północy, wschodzie i zachodzie do 7 stopni C. na południu. Mapy piątkowych opadów dzielą Polskę na dwie skrajnie różne strefy. W regionach południowo zachodnich spodziewane są intensywne opady deszczu, przeradzające się nawet w ulewy. W pozostałej części kraju przez cały dzień możemy bez obaw poruszać się bez parasolek. Znaczne zachmurzenie odnotujemy jednak w całej Polsce, z wyjątkiem centrum.

Prognoza pogody na piątek. Alert IMGW dla dwóch województw

W związku z przewidywanymi intensywnymi opadami deszczu IMGW wydało ostrzeżenie dla 17 powiatów w województwach dolnośląskim i opolskim. Dotyczą one powiatów: zgorzeleckiego, lubańskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, karkonoskiego, kamiennogórskiego, jaworskiego, wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, nyskiego, prudnickiego, głubczyckiego, Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Według mapy europejskiego modelu ECMWF opublikowanej przez portal Meteologix.com suma opadów z dwóch ostatnich dni (czwartek oraz piątek) na południowo zachodnich krańcach Polski będzie zbliżona do średniej sumy opadów za cały kwiecień. Powolne wycofywanie się chmur deszczowych z naszego kraju zauważymy już w sobotę, jednak na całkowicie bezchmurne niebo będziemy musieli poczekać aż do połowy przyszłego tygodnia.