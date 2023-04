W asyście policji, z pomocą ślusarza i interwencją wojewody. Tak odbyło się przejęcie zbiorów z nielegalnego muzeum

W czwartek urzędnicy wojewody małopolskiego i Muzeum Narodowego w Krakowie pojawili się pod budynkiem Muzeum Czynu Niepodległościowego na krakowskich Oleandrach. Samozwańczy opiekun pamiątek po Józefie Piłsudskim Krystian Waksmundzki nie zastosował się do decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego ws. zakończenia działalności muzeum, która zapadła w 2020 roku. W marcu wojewoda małopolski wydał postanowienie, w którym wezwał Związek Legionistów Polskich do dobrowolnego wydania eksponatów i zaprzestania działalności. - Związek miał na to czas do wtorku 11 kwietnia do godziny 9. Działacze nie odpowiedzieli jednak na wezwanie, dlatego w czwartek udaliśmy się na miejsce, by odebrać zbiory - powiedziała rzeczniczka wojewody małopolskiego Joanna Paździo w rozmowie z TVN24.

REKLAMA

Zobacz wideo Kraków. Fałszywa lekarka i pracownica ZUS oszukiwały seniorów "na legendę". Policja zatrzymała proceder

Aby urzędnicy mogli wejść do budynku, potrzebna była interwencja ślusarza. Na miejscu pojawił się również wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który - jak podaje TVN24 - podziękował Waksmundzkiemu za jego pracę i poprosił o pokojowe rozwiązanie sprawy. Nad przejęciem eksponatów czuwała także policja, ponieważ urzędnicy od lat spotykają się z oporem Związku Legionistów Polskich, który nie chciał oddać muzealiów, ani rozstać się z należącym do miasta budynkiem. Eksponaty trafią do Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie zostaną zinwentaryzowane i ewentualnie zabezpieczone pod względem konserwatorskim. Wśród cennych eksponatów są m.in. "oryginalne sztandary z czasów II RP i powstania styczniowego, pamiątki po marszałku Edwardzie Rydzu-Śmigłym czy chorągiew wykonana na wzór proporca Prezydenta RP, okrywająca trumnę marszałka Piłsudskiego w trakcie uroczystości pogrzebowych w maju 1935 roku" - podaje lovekrakow.pl.

Dlaczego starożytne posągi mają takie małe penisy?

Piotr Gliński wydał decyzję o zamknięciu muzeum

Muzeum Czynu Niepodległościowego to właściwie muzeum tylko z nazwy. Jak informowała w 2020 roku "Gazeta Wyborcza", "od dekad zawiaduje nim Krystian Waksmundzki, szef Związku Legionistów Polskich, który wpuszcza do środka tylko tych zwiedzających, których sam chce. Choć zabytkowy budynek należy do miasta, urzędnicy prezydenta też nie mogą tam wejść, a sam gmach niszczeje, bo Waksmundzki nie chce zgodzić się na remont, który oznaczałby przeniesienie zbiorów". Ponadto wiele eksponatów nie było opisanych ani odpowiednio przechowywanych, przez co uległy zniszczeniu. Dodatkowo w 2018 roku ministerstwo przeprowadziło kontrolę w budynku, która wykazała wiele uchybień. Mając to na uwadze oraz "interes społeczny, jakim jest zabezpieczenie przed zagrożeniem zniszczenia lub kradzieży zbiorów" i "ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających", Ministerstwo Kultury wydało decyzję o zakazie funkcjonowania placówki. Jak dodaje TVN24, "w dokumentach ministerstwa wskazano, że na tym etapie ustalenie stanu prawnego poszczególnych muzealiów może być trudne. Oznacza to, że nie wiadomo, kto tak naprawdę jest właścicielem zbiorów".