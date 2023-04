Błaszczak ogłosił program szkoleniowy dla cywilów. Ile wynosi wynagrodzenie za udział?

"W projekcie 'Trenuj jak żołnierz' weźmie udział 30 jednostek na terenie całego kraju. Można dowolnie wybrać miejsce. Pierwszy etap, który będzie zapoznaniem z wojskiem i jednostką, rozpoczniemy w weekendy majowe: 6-7 i 13-14 maja, zaś szkolenie właściwe 16-29 lipca i 6-19 sierpnia" - poinformował resort obrony w swoich mediach społecznościowych.

"Trenuj jak żołnierz". Nowy program skierowany do cywilów

Minister Błaszczak poinformował o nowym programie w czwartek 13 kwietnia podczas wizyty w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej. - Dziś inaugurujemy kolejną edycję naszego programu "Trenuj z wojskiem", tym razem pod nazwą "Trenuj jak żołnierz". To kolejna, rozszerzona wersja, która odpowiada potrzebom zgłaszanym przez uczestników już trzech edycji naszego programu - przekazał. - Program tych zajęć jest skoncentrowany na zdobyciu umiejętności praktycznych, umiejętności posługiwania się bronią, udzielania pierwszej pomocy medycznej, podstaw walki wręcz i przetrwania w trudnych warunkach. To wszystko w ramach programu, który kończy się przysięgą wojskową - wyjaśnił Błaszczak. Minister zachęca do wzięcia udziału w programie m.in. na swoim Twitterze.

"Projekt jest skierowany do wszystkich, którzy chcą odbyć podstawowe wojskowe szkolenie i być przygotowanym, aby w razie zagrożenia bronić Ojczyzny. (...) W ramach 'Trenuj jak żołnierz' każdy ochotnik może zgłosić się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które pozwoli zapoznać się z wojskiem i nabyć podstawowe umiejętności wojskowe i obronne" - czytamy na stronie ministerstwa. Jak podaje resort obrony, "jednostki wojskowe zapewnią wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie, a każdy uczestnik otrzyma za szkolenie wynagrodzenie jak szeregowy żołnierz rezerwy, czyli 130 zł za dzień szkolenia".

