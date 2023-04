6 kwietnia Radio ZET opublikowało tekst, w którym napisało, że "według nieoficjalnych informacji" mąż marszałkini Sejmu Elżbiety Witek "może przebywać na OIOM-ie legnickiego szpitala nawet od dwóch lat". Polityczka szybko odniosła się do publikacji, podkreślając, że rozmawiała z dziennikarzami o sytuacji i "odpowiedziała na właściwie wszystkie pytania", jakie jej zadali. "Fakt" zapytał natomiast o sprawę rzecznika Naczelnej Izby Lekarskiej.

Naczelna Izba Lekarska komentuje doniesienia medialne dotyczące męża Elżbiety Witek

- Naczelna Izba Lekarska wiedzę o zaistniałej sytuacji czerpie jedynie z doniesień medialnych, na podstawie których nie można w sposób jednoznaczny wysnuć podejrzenia naruszenia zasad kodeksu etyki lekarskiej przez jakiegokolwiek lekarza. Nie zachodzą więc przesłanki do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego niejako z urzędu przez Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej - podkreśli p.o. rzecznika Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski w rozmowie z "Faktem" i dodał, że do NIL "nie wpłynęło dotychczas żadne zawiadomienie o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego przez lekarza z tego szpitala. - Jeśli chodzi o relacjonowaną w mediach długość i zasadność pobytu, jest to kwestia proceduralna, która powinna być sprawą do wyjaśnienia między szpitalem a płatnikiem - czyli w tym wypadku NFZ - dodał Kosikowski.



Po doniesieniach Radia ZET sprawą zainteresował się dolnośląski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. - W związku z doniesieniami medialnymi Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ wystąpił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy o wyjaśnienia. Czekamy na odpowiedź placówki - przekazała, jak pisaliśmy, cytowana przez "Fakt" Anna Szewczuk-Łebska, rzeczniczka dolnośląskiego NFZ-u.

"Czas pobytu pacjenta na oddziale jest uzależniony od decyzji lekarza. Są pacjenci hospitalizowani na oddziale intensywnej terapii dłużej niż rok. W ciągu ostatnich pięciu lat takich pacjentów było 83" - mogliśmy natomiast przeczytać w odpowiedzi przygotowanej przez NFZ dla dziennikarzy Radia ZET, którą opublikował portal wpolityce.pl.

Sama marszałkini podkreślała natomiast, że "nigdy nie zabiegała o żadne specjalne traktowanie męża". "Ani o przeniesienie ze szpitala rejonowego, ani o inne ekstraordynaryjne środki przysługujące mnie oraz mojej rodzinie z mocy ustawy w związku z pełnionym urzędem" - pisała Elżbieta Witek w oświadczeniu.