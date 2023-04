Staszów. 13-letnia uczennica zaatakowała nauczycielkę żelazkiem. Kobieta trafiła do szpitala

Zobacz wideo Strajkująca nauczycielka: Porozumienie podpisane przez Solidarność jest dla nas żenujące

Do zdarzenia doszło w środę w godzinach porannych. W trakcie trwania jednej z lekcji w podstaszowskiej szkole podstawowej nauczycielka historii pochyliła się nad dziennikiem. Wykorzystując moment nieuwagi, 13-letnia uczennica uderzyła kobietę w głowę żelazkiem. Urządzenie znajdowało się na wyposażeniu sali - podaje echodnia.eu. Pracownicy szkoły podstawowej zgłosili incydent na policję oraz wezwali służby ratunkowe. Na miejsce dotarła karetka, która przetransportowała zaatakowaną nauczycielkę do szpitala. Tam wykonano jej badania. Jak się okazało, nie wymagała ona dalszej hospitalizacji.

Staszów. 13-letnia uczennica zaatakowała nauczycielkę żelazkiem

Do szkoły przyjechała również policja. - Funkcjonariusze dokonali oględzin, zabezpieczyli przedmiot, którym uderzono nauczycielkę. O całej sprawie powiadomimy sąd rodzinny - przekazała młodsza aspirant Joanna Szczepaniak, rzecznik prasowy staszowskiej policji. Wciąż trwa ustalanie przyczyn i przebiegu zajścia. Jak podaje echodnia.eu, "tego dnia uczennica zgłosiła, że jest nieprzygotowana do zajęć, mimo że jeszcze przed świętami ta właśnie nauczycielka miała ją upominać, by bardziej przyłożyła się do nauki".