Ziobro interweniuje ws. ukraińskiego zboża. Polecił powołanie specjalnego zespołu śledczego

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro polecił powołanie zespołu śledczego, którego zadaniem będzie zbadanie sprawy nielegalnego importu ukraińskiego zboża do Polski. Specjalny zespół ma zająć się również badaniem oszustw i fałszowania dokumentów. Prokurator generalny podkreślił, że działania te były niebezpieczne dla Polski w kontekście suwerenności żywnościowej. - Mam obowiązek dbać o polskich wytwórców i producentów, to ważne w perspektywie kolejnych lat - powiedział Ziobro, dodając, że nielegalny import zboża mógł negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo Morawiecki: Precyzyjnie trafiliśmy w oszustów, cwaniaków, raje podatkowe i mafie VAT-owskie

Nowy minister rolnictwa o ukraińskim zbożu. "Od jutra nie będzie wpływało"

Minister rolnictwa Robert Telus przekazał, że ma nadzieję, że w piątek 14 kwietnia zostanie podpisane porozumienie z jego ukraińskim odpowiednikiem ws. importu zboża. Szef resortu spotkał się w Szczecinie z protestującymi rolnikami, których poinformował, że w tej sprawie są już pewne ustalenia. - Od jutra nie będzie wpływało zboże, które będzie rozładowywane w Polsce. To jest bardzo ważna rzecz - powiedział minister. Telus wyraził nadzieję, że uda się wyeksportować z Polski cztery miliony ton zboża, co ma zająć około trzech miesięcy. Rolnicy od 23 marca protestują w Szczecinie, domagając się natychmiastowego zamknięcia granic dla przewożenia produktów rolnych z zagranicy oraz tarczy antykryzysowej dla rolnictwa.

Donald Tusk zabiera głos w sprawie sporu o ukraińskie zboże

Ukraińskie zboże wjeżdżało do naszego kraju jako techniczne, czyli przeznaczone do spalenia lub na pellet, a było sprzedawane jako polskie, z przeznaczeniem na produkcję mąki. Pokrzywdzone w sprawie mają być trzy firmy z grupy największych krajowych młynarni. O oszustwo oskarża się firmę pod Hrubieszowem. Od września do listopada 2022 roku firmy miały kupić aż 1025 ton pszenicy, nie wiedząc, że pochodzi z Ukrainy.