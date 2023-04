Nowe informacje o stanie zdrowia skatowanego 8-latka z Częstochowy. "Stan Kamilka jest bardzo ciężki"

Zobacz wideo Paulina Hennig-Kloska gościnią Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Skatowany 8-latek trafił do szpitala na początku kwietnia. Miał na ciele rozległe poparzenia i liczne nieleczone złamania. Chłopiec znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Dziecko jest w śpiączce farmakologicznej. Od początku jego stan był ciężki, przeszedł już trzy operacje. Jak donosi portal TVN24, chłopiec ciężko przechodzi zabiegi. - Stan Kamilka jest bardzo ciężki - przekazał w środę Wojciech Gumułka, rzecznik GCZD. - W dalszym ciągu stan chłopczyka jest ciężki, natomiast przez czas świąt jego stan zdrowia się ustabilizował (...) Ze względu na charakter i ilość obrażeń, które odniósł w dalszym ciągu jest to stan ciężki i mówimy o zagrożeniu życia - dodał.

Terapia, którą musi przejść (Kamil - red.) w związku z obrażeniami, jest skomplikowana i bardzo obciąża jego mały organizm. Nasi medycy robią wszystko, by chłopczyk wrócił do zdrowia. Potrwa to jednak wiele miesięcy

- przekazał szpital w swoich mediach społecznościowych.

Są nowe informacje na temat stanu zdrowia 8-letniego Kamila

Skatowany 8-latek z Częstochowy. Ojczym podejrzany o usiłowanie zabójstwa

Dawid B., 27-letni ojczym chłopca, miał rzucać go na rozgrzany piec, polewać wrzątkiem i przypalać papierosami. On i 35-letnia matka Kamila, Magdalena B., zostali zatrzymani przez policję, postawiono im też prokuratorskie zarzuty. Dawid B. odpowie za usiłowanie zabójstwa chłopca, a Magdalena B. za narażenie swojego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Jak ustalił "Fakt", Magdalena B. z Częstochowy miała chronić swojego obecnego partnera Dawida B. Byłemu mężowi Arturowi pisała w SMS-ach m.in., że za poparzenia chłopca odpowiada ich drugie dziecko.

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda?

Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy. Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".