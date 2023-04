Sezon jeszcze przed nami, ale grzyby już są. Jakie gatunki można spotkać wiosną?

"Liczba gatunków grzybów wyrastających wiosną nie jest duża. Nie ma też co specjalnie liczyć na zbieranie grzybów do konsumpcji. Trzeba się sporo nachodzić lub mieć 'namierzone' miejsca, aby w ogóle znaleźć grzyby" - przyznaje Marek Snowarski, autor strony Grzyby.pl. Przypomina, że jako jedne z pierwszych - już na początku kwietnia i w maju - pokazują się smardze. Trzeba jednak pamiętać, że w Polsce smardz jest objęty częściową ochroną od 2014 roku. To znaczy, że możliwe jest jego zbieranie jedynie na własny użytek w prywatnych ogrodach oraz na łąkach i terenach zielonych. Zbieranie smardzów w lasach jest niezgodne z prawem i grozi za to mandat.

Kolejny grzyb, którego można spotkać wiosną to gęśnica wiosenna. "Duży i dość smaczny grzyb jadalny, rosnący od końca kwietnia do czerwca" - pisze Snowarski. W połowie maja na drzewach liściastych pojawią się jaskrawożółte, nieraz bardzo duże żółciaki siarkowe. "Choć są chorobotwórcze i groźne dla drzew, można je wykorzystywać w kuchni" - podaje portal Abc Zdrowie. "Surowe owocniki są trujące, zaś starsze - niejadalne nawet po obróbce termicznej (mają twardą i korkową strukturę, nie są smaczne). Oznacza to, że jadalne są wyłącznie młode owocniki poddane płukaniu w celu pozbycia się resztek kory, a także insektów zamieszkujących grzybnię oraz wstępnym obgotowaniu" - czytamy. Pod koniec maja i w czerwcu wyrosną jeszcze ogromne żagwiaki łuskowate i średniej wielkości twardziaki orzęsione.

Kalendarz występowania jadalnych grzybów z podziałem na gatunki:

Na najbardziej lubiane gatunki jadalne grzybiarze muszą poczekać co najmniej do lipca: