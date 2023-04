Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował długoterminowe prognozy pogody uwzględniające nadchodzącą majówkę. Mimo że maj zapowiada się jako miesiąc ciepły, jego początek może nieco rozczarować. W czasie długiego weekendu prognozowana jest ujemna anomalia średniej temperatury powietrza. Oznacza to, że w tym roku majówka będzie znacznie chłodniejsza od tych samych majowych dni wolnych w latach 1991-2020.

REKLAMA

Zobacz wideo Czysty ruszt, pięknie podane przekąski i szybko schłodzone napoje, czyli myki na sezon grillowy

Majówka 2023. Synoptycy nie wykluczają wystąpienia przymrozków

Modele synoptyczne oparte na operacyjnych danych prognostycznych Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych wskazują, że nadchodzący weekend majowy nie zapowiada się szczególnie ciepło. Według danych przedstawionych przez Centrum Modelowania Meteorologicznego w całej Polsce najprawdopodobniej pojawią się nawet przymrozki. Dotyczy to nie tylko regionów górskich czy podgórskich, gdzie prawdopodobieństwo to będzie znacznie wyższe (na poziomie od 6 do nawet 18 proc.), ale także nizin.

Pogoda na najbliższy tydzień. 20 stopni i powiew wiosny

Pogoda na majówkę 2023. Niezbędne mogą okazać się parasole

Na przełomie kwietnia i maja temperatura nie przekroczy granicy 20 st. C. Według synoptyków termometry mogą wskazywać od 6 st. C na obszarach górskich oraz 7 st. C. na wybrzeżu, do około 13 st. C na południu i południowym zachodzie. Wskazane przez ekspertów temperatury stanowią jednak jedynie średnią wyliczoną na podstawie wartości temperatury z całego badanego tygodnia. Zgodnie z prognozą CMM-IMGW planujący majowy wypoczynek powinni wziąć pod uwagę także możliwość wystąpienia opadów. Anomalia sumy opadu względem lat 1991-2020 miejscami może przekroczyć nawet 200 proc. Według prognoz największe opady spodziewane są w województwie warmińsko-mazurskim. W pozostałych częściach kraju prognozowane są słabsze opady, których suma nie powinna przekroczyć 20 mm.

Kleszcze. Gdzie występują? Jak się przed nimi uchronić?

Długoterminowa prognoza pogody

Synoptycy przestrzegają, że prognozy długoterminowe zawsze obarczone są dużą niepewnością. Mogą także różnić się między sobą. "Pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość" - podkreśla instytut. Błędy te mogą wynikać z różnych czynników, m.in. z nagle występujących zjawisk meteorologicznych. Należy więc pamiętać, że długoterminowa prognoza pogody ma jedynie charakter orientacyjny i stanowi przybliżone przewidywania przebiegu okresu prognostycznego.