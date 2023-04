Dokładnie dwa lata temu Polską wstrząsnęła wieść o stworze, siejącym postrach na jednym z osiedli Krakowa. Świeżo upieczony następca smoka wawelskiego ani myślał zleźć z drzewa, więc przerażona mieszkanka wezwała na pomoc nieustraszonych inspektorów z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.



- Od dwóch dni siedzi na drzewie naprzeciwko bloku! Ludzie okien nie otwierają, bo się boją, że im to do domu wejdzie! Przyjedźcie i go zabierzcie! - błagała. - A jak to coś wygląda? - dopytywał inspektor. - Jest brązowe, siedzi na drzewie i to jest ten... noooo, ten.. lagun! - wykrzyknęła kobieta. Tylko że w krakowskim bestiariuszu próżno szukać "laguna", sam inspektor też o takim zwierzu wcześniej nie słyszał. - Może legwan? - podpowiedział. - Tak, legwan! Siedzi tu od dwóch dni i wszyscy się go boją! To kiedy po niego przyjedziecie? - dopytywała mieszkanka Krakowa.

Dwa lata temu Kraków wstrzymał oddech. "Biedak nie miał ani nóg, ani głowy!"

Pojechali bez wahania. Okna w blokach były jednak pootwierane, a laguna, czy też legwana, nigdzie nie było widać. I nagle... inspektorzy zobaczyli to. "Brązowy stwór siedzi na gałęzi bzu, bez rośnie mniej więcej w połowie długości bloku, stwór siedzi i się nie rusza - dokładnie tak, jak opisała nam pani zgłaszająca. Jego brązowa skóra pobłyskuje w słońcu, choć gdzieniegdzie widać jakieś zmatowienia. Przyglądamy się dokładniej - biedak nie ma nóg ani głowy" - opisywał inspektor Adam w poście z 13 kwietnia 2021 roku.

"Siedział tam sobie i całkiem ładnie wyglądał, uwalniał wyobraźnię, nabierał cech gadzich, już niemal się ruszał, już się szykował do inwazji, już zaczynał przypominać smocze dziecię, już drżały okoliczne dziewice..." - zrelacjonował inspektor.

Media na całym świecie pisały o bestii z Krakowa. O lagunie dowiedzieli się nawet mieszkańcy Filipin

Sympatyczna historia rogalika rozbawiła świat. Czesi śmiali się, że "Obyvatele polského Krakova vydesila nebezpecná bestie. Šlo o croissant na strome" - "Mieszkańców osiedla przez dwa dni przerażała dziwna bestia czająca się na drzewie. A to był tylko porzucony croissant" - pisali czescy dziennikarze z Blesk.cz. "Rozruch vyvolal kousek peciva" - to komentarz "Denika", który można przetłumaczyć na "Zamieszanie wywołał kawałek pieczywa".

"Mieszkańcy Krakowa przez dwa dni żyli w strachu przed otwarciem okien z powodu obecności na drzewie rogalika, który wzięli za przerażające stworzenie" - pisał francuski "Le Parisien". "Gotowy do ataku drapieżnik okazał się rogalikiem" - dodał "Der Standard" z Austrii.

Perypetie drzewnego rogala dotarły także poza Europę. "Uważano, że to ptak lub jaszczurka zwisająca z drzewa, ale okazało się, że to pieczywo" - napisał dwa lata temu filipiński portalu Patrol.ph. "Zaskoczenie widokiem 'tajemniczej bezgłowej bestii' na drzewie! Kobieta, która wezwała służby, dała powody do śmiechu" - informował natomiast chiński ltn.com. "Kawałek rogala budzi postrach w Polsce" - pisali z kolei redaktorzy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich na stronie al-ain.com. "Tajemnicza 'drzewna bestia', która wywołała postrach w polskim mieście, okazuje się być ROGALIKIEM" - mogli przeczytać czytelnicy "The U.S. Sun" ze Stanów Zjednoczonych.

Memy z historią polskiego laguna na zagranicznych portalach fot. media

O historii tej napisano również między innymi w: Meksyku - "Groźnie wyglądającym zwierzem w Polsce okazał się rogalik!" (BateoLibre), Indonezji - "W Polsce panikę wywołała iguana, która tak naprawdę była... maślanym rogalikiem" (PrianganNews.com) czy Kolumbii - "Wezwali policję z powodu niebezpiecznego zwierzęcia na drzewie. Znaleźli coś 'niewytłumaczalnego'" (NoticiasCaracoltv).

Lagun doczekał się także komentarzy od osób związanych z kulturą. "Prawdziwa tajemnica pozostaje nierozwiązana: Jak on zdołał wejść tak wysoko?" - zastanawiał się z kolei Mark Hamill, odtwórca roli Luke'a Skywalkera. Według teorii Stephena Kinga lagun wcale nie musiał się wspinać, bo... spadł z kosmosu. "Croissant przybył na naszą planetę, pożądając ziemskich kobiet!" - przestrzegł król horroru.

Lagun przebił "kurosą". "Wreszcie pozytywny temat"

Krakowskim stworem zainteresowały się także media. Przez chwilę hasło "lagun" było częściej wykorzystywane w reklamach produktów, odnoszących się do maślanych rogalików - croissantów. Firmy marketingowe, krótko po informacjach o lagunie informowały o sprzedażach np. "laguna maślanego" (Aldi), "krakowskiego laguna", który jest "świeży jakby z drzewa zdjęty" (Biedronka) czy "tego co leży ten... no... Jest brązowy i się nie rusza!" (Lidl), co jest nawiązaniem do rozmowy mieszkanki Krakowa z inspektorem KTOZ-u.

Memy z krakowskim lagunem fot. sklejka - Kwejk.pl

"Nie zawsze legwan, 'lagun' czy inne tajemnicze zwierzę. Ale jeśli jakiś szczegół Cię niepokoi, wykorzystaj Space Zoom" - zachęcała polska strona Samsunga. "Sosu trzeba lagunowi!" - pisał Heinz. Każda z firm wykorzystała historię laguna w działaniach real-time marketingowych (RTM). Jak zauważyła marketerka Dagmara Pakulska w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, był to idealny moment dla firm, by pokazać, że dana marka może być "kumplem" klienta.

- Wreszcie pojawił się pozytywny temat, związany z powszechnie używanym produktem, z którym odbiorcy mogą się utożsamiać, a to stanowi solidny fundament RTM. Dzięki tej historii, która real-time marketingowo zyskiwała jeszcze większy rozgłos, na twarzach wielu ludzi po prostu pojawił się uśmiech, a co za tym idzie, pozytywne skojarzenie z marką, która wywołała go na naszych twarzach - powiedziała Pakulska.