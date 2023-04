W Wałbrzychu eksplodował sedes. Poparzony został mężczyzna. Miał stworzyć "mieszankę wybuchową"

Do zdarzenia doszło we wtorek rano. Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu otrzymał informację o zadymieniu w jednym z mieszkań przy ulicy Poselskiej - sąsiedzi zauważyli kłęby dymu na piątym piętrze bloku. Portal walbrzych.naszemiasto.pl podaje, że na miejsce przyjechało sześć wozów strażackich.

W Wałbrzychu wybuchł sedes. Poparzony został mężczyzna

Jak się okazało, do wybuchu doszło w łazience. Mieszkaniec - co wynika ze wstępnych ustaleń - miał wlać do sedesu łatwopalną substancję, a następnie najprawdopodobniej wrzucił do niego niedopałek papierosa, czym doprowadził do zaprószenia ognia. - W wyniku wytworzenia się mieszanki wybuchowej doszło do eksplozji w tej ubikacji, czego skutkiem był niewielki pożar. Pożar został ugaszony przez strażaków przysłowiowym wiaderkiem wody - powiedział, cytowany przez dziennik.walbrzych.pl, Łukasz Zajączkowski z wałbrzyskiej straży pożarnej. Mężczyzna został ranny, ma poparzone ręce i nogi. Strażacy udzielili mu pomocy, a następnie przekazali go ratownikom medycznym. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Jak podkreśla lokalny portal, kontakt z nim był utrudniony.

Dziennik.walbrzych.pl informuje, że konstrukcja budynku nie została uszkodzona, a mieszkanie i klatka schodowa zostały przewietrzone. Serwis zwraca również uwagę na fakt, iż straż pożarna miała problem z dojazdem na miejsce wybuchu - wąską uliczkę tarasowały bowiem zaparkowane samochody.

