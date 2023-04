Ostra reakcja Filiks na publikację "Sieci". "Dowiedziałam się, że jestem winna śmierci mojego syna"

Prawicowy tygodnik "Sieci" opublikował we wtorek artykuł dotyczący rzekomych szczegółów z życia rodzinnego Magdaleny Filiks oraz jej nastoletniego syna Mikołaja, zatytułowany "Inna prawda o tragedii w Szczecinie".

Magdalena Filiks odpowiedziała na publikację "Sieci"

Posłanka postanowiła odnieść się do sprawy w mediach społecznościowych. "Dziś dowiedziałam się ze szmatławca, że jestem winna śmierci mojego syna, bo zaniedbywałam go na tyle, że rekompensował to sobie 'wielogodzinnym graniem na komputerze'" - napisała, dodając, że jej syn nie posiadał komputera ani konsoli. "Rozumiem, że 'takie szczegóły' nie mają znaczenia. Drobiazg" - zaznaczyła. W odpowiedzi na jeden z komentarzy przekazała, że powodem opublikowania wpisu jest fakt, że artykuł przeczytała jej córka. "Krzyczała 'mamo, jak oni mogą - przecież to nie jest prawda'. Mogłam jej tylko powiedzieć, że jesteśmy wobec tego bezsilne, że prokurator może to zrobić bezkarnie. Że nikt nam nie pomoże i musimy to przeżyć" - odpisała Filiks.

Wpis skomentował również dziennikarz Tomasz Lis, pisząc, że "nie warto z nimi teraz wchodzić w wymianę" oraz dodając otuchy Filiks. "To w ogóle nie chodzi o mnie. Ja mam dwie córki/one to też przeczytały. I pytają mnie właśnie 'mamo jak to możliwe', krzyczą 'zrób coś'. I co ja mam im powiedzieć???" - odpisała.

Magdalena Filiks po śmierci syna mierzy się z hejterami. "Hieny, którym mało jest bólu mojego syna"

We wtorek 4 kwietnia w mediach społecznościowych Magdaleny Filiks pojawił się wpis, w którym opisała m.in. działania prokuratury po samobójczej śmierci jej 15-letniego syna. Posłanka Koalicji Obywatelskiej udostępniła także zdjęcie, na którym widać grób jej syna, który zmarł w lutym 2023 roku. "Nie stanę się tym, czym chcielibyście mnie uczynić na swoje podobieństwo. Nawet będąc emocjonalnym trupem można mieć w sobie więcej miłości i odwagi, niż hieny, którym mało jest bólu mojego syna i biorą się za moje córki. Po prostu nie zwyciężycie z prawdą i miłością. Niczym" - napisała polityczka.

Pod jej wpisem pojawiło się sporo komentarzy. Jedna z osób zapytała, po co posłanka wrzuciła zdjęcie grobu i czy nie potrzebuje obecnie spokoju. "Potrzebuję spokoju. Ale prokurator Ziobry postanowił odebrać nam i czas żałoby i wszystko, co nam zostało po Mikołaju łącznie z dobrą pamięcią o nim i jego godnością. Wyrywa nas codziennie z tego spokoju. Nic więcej nie było nam potrzebne niż spokój. Odebraliście nam to" - odpisała Filiks.

Radni przyjęli uchwałę potępiającą nagonkę na Magdalenę Filiks i jej dzieci