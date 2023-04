Bieruń. Szukała w sklepie "chętnych" do zabicia jej męża. 29-latka oferowała 30 tys. złotych

Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu (woj. śląskie) poinformowała we wtorek, że w poniedziałek 3 kwietnia po godzinie 18:00 wpłynęło niecodzienne zgłoszenie. Pewna osoba twierdziła, że jest świadkiem, który ma informacje na temat przekazania pieniędzy za zabójstwo nieznanego mężczyzny. Policjanci z bieruńskiej komendy natychmiast podjęli się czynności w celu ustalenia sprawcy tego incydentu oraz niedoszłej ofiary.

Bieruń. Namawiała do zabójstwa męża w sklepie. 29-latka została zatrzymana przez policję

Jak się okazało, 29-letnia kobieta, chodząc po sklepie, szukała osoby, która podjęłaby się zabójstwa jej męża. Podejrzana w zamian za "wykonanie zadania" oferowała 30 tysięcy złotych. Jak przekazała policja, kilkakrotnie nakłaniała młodego mężczyznę do popełnienia tego czynu. Kobieta przekazała mu nawet część obiecanej kwoty. Śledczy z komendy w Bieruniu ustalają charakter udziału mężczyzny w tej sprawie. 29-latka została zatrzymana przez policję i przewieziona do bieruńskiej komendy. "Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 29-latka usłyszała już prokuratorski zarzut podżegania do zabójstwa. Sąd na wniosek śledczych zastosował wobec niej 3-miesięczny areszt" - czytamy na stronie policji. Kobiecie grozi nawet dożywotnie więzienie.