Wystawa "Ty nas obudziłeś, My Cię obronimy" poświęcona Janowi Pawłowi II została otwarta 21 marca 2023 r. przed gdańskim budynkiem NSZZ "Solidarność" u zbiegu ulicy Rajskiej i Wałów Piastowskich. W nocy z poniedziałku na wtorek (11 kwietnia) została zdewastowana.

Gdańsk. Nagranie z kamer monitoringu zarejestrowało sprawcę zniszczenia wystawy o Janie Pawle II

Informację o dewastacji wystawy o Janie Pawle II przekazali dziennikarze portalu trojmiasto.pl, którym internauci przesłali zdjęcia uszkodzonych tablic. "Wandale!" - skomentował w mediach społecznościowych "Tygodnik Solidarność", publikując nagranie z kamer monitoringu.

Na zarejestrowanym wideo widać grupę siedmiu osób - zarówno kobiet, jak i mężczyzn - którzy przechodząc obok ekspozycji, niszczą plansze. Część płyt została połamana, inne wypadły z ramek.

Sprawcom grozi kara nawet pięciu lat pozbawienia wolności

Policja nie otrzymała oficjalnego zgłoszenia. - W związku z pojawieniem się w mediach informacji o zniszczeniu wystawy fotograficznej, do której doszło przy ul. Wały Piastowskie, sprawą zajęli się policjanci. Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia i sprawdzają monitoring. Policjanci skontaktowali się z osobą pokrzywdzoną i wykonują czynności mające na celu przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie. Za zniszczenie mienia grozi kara nawet pięciu lat pozbawienia wolności - przekazał dziennikarzom portalu trojmiasto.pl asp. szt. Mariusz Chrzanowski z KMP w Gdańsku.

Pokazuje to, co Ojciec Święty zrobił dla Polski, Solidarności i Europy

Wystawa jest odpowiedzią związkowców na reportaż "Bielmo. Franciszkańska 3" Marcina Gutowskiego z "Czarno na białym" TVN i książkę Ekke Overbeeka "Maxima Culpa". - Wystawa jest pokazaniem tego, co Ojciec Święty przez te wszystkie lata zrobił dla Polski, "Solidarności" i wolnej demokratycznej Europy. Po raz pierwszy była ona pokazywana publiczności w 40. rocznicę I Pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Nie pozwolimy na szarganie dobrego imienia Jana Pawła II. To dla nas, związkowców z "Solidarności", fundament - mówił Piotr Duda, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".