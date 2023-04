Izrael publikuje umowę z polskim rządem o rekomendacjach dla wycieczek. "Sen negacjonisty Holokaustu"

O wytycznych rządu Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do izraelskich wycieczek napisał dziennikarz "Gazety Wyborczej" Wojciech Czuchnowski w tekście "Izrael ujawnił umowę z Polską. Rząd PiS wskazał listę muzeów do odwiedzenia przez izraelską młodzież".

Napięcie między Warszawą a Jerozolimą spowodowało zawieszenie przyjazdów grup młodzieży do Polski. Na decyzję wpłynęło przyjęcie ustawy, która uniemożliwia odzyskiwanie majątków utraconych przez Żydów w czasie II wojny światowej. Polska miała też zastrzeżenia do uzbrojonej ochrony, która towarzyszyła grupom młodzieży z Izraela w czasie ich pobytu w Polsce. W marcu polski rząd zawarł umowę z prawicowym rządem Banjamina Netanjahu, której treść niedawno opublikował Izrael. Z dokumentu wynika, że Warszawa i Jerozolima porozumiały się w sprawie ochrony dla grup młodzieży. Na terenie Polski wycieczki z Izraela mają być chronione przez prywatne firmy ochroniarskie z Polski, a na terenie Izraela Polaków będą ochraniać firmy izraelskie. Co więcej, w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu, młodzieży mogą towarzyszyć agenci ochrony z ich ojczyzny. Podobnie będzie z kwestią uzbrojenia ochrony - wymaga ona wcześniejszych ustaleń.

Do porozumienia, w którym podkreślono "edukacyjne cele" wizyt młodzieży, strona polska dołączyła listę 33 miejsc, których odwiedzenie rekomenduje Izraelczykom. Są to nie tylko miejsca związane z Zagładą (Polin w Warszawie i Fabryka Schindlera w Krakowie), ale też "instytucje zajmujące się dokumentowaniem historii powszechnej". Wątpliwości Izraela budzą miejsca, które ich zdaniem zniekształcają historię Holocaustu: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, powstające w Warszawie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Izrael publikuje umowę z polskim rządem. "Sen negacjonisty Holocaustu"

"Oburzająca polska propaganda. Izrael zgadza się na niepokojące żądania Polski: studenci mogą odwiedzać pomniki morderców Żydów" - to tytuł w dzienniku "Haaretz", który omawia porozumienie Polski z Izraelem. Cytowany w nim prof. Havi Dreifuss, historyk z Uniwersytetu w Tel Awiwie i Yad Vashem, nazwał zaproponowaną przez rząd PiS-u listę miejsc "oburzającą" i stwierdził, że "większość z nich jest w najlepszym razie wątpliwa, a w najgorszym kontrowersyjna". - Niektóre ignorują udokumentowane aspekty udziału Polaków w mordowaniu Żydów, a inne faktycznie gloryfikują Polaków, którzy byli zaangażowani po szyję w mordowanie Żydów - cytuje dziennik. Inny z rozmówców "Haaretz" prof. Jan Grabowski, polsko-kanadyjski historyk, który bada Holokaust, był bardziej dosadny. - To "polska lista życzeń" tego, dokąd powinna iść izraelska młodzież. Czyta się to jak sen negacjonisty Holokaustu - powiedział.