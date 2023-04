Pogoda. Czeka nas wiosenny tydzień. Na termometrach nawet 20 stopni Celsjusza

Aura towarzysząca nam podczas obchodów Wielkanocy nie sprzyjała podtrzymywaniu tradycji lanego poniedziałku. Najnowsze prognozy przewidują dla nas jednak nęcącą rekompensatę w postaci wyjątkowo ciepłego tygodnia. Według danych opublikowanych przez IMGW czeka nas temperatura dochodząca do nawet 20 stopni C.

Prognoza pogody na najbliższe dni. Środa najzimniejsza w całym tygodniu

Wtorkowy poranek przywitał nas odczuwalnym chłodem i promieniami słońca. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 12 stopni C. na zachodzie, 14 stopni C. na wschodzie oraz 15 stopni C. na południu i w centralnej części kraju. Co zaskakujące, najcieplej będzie po północnej stronie Polski, gdzie termometry wskażą nawet 16 stopni C. W nocy ujemne wartości odnotujemy jedynie w południowych rejonach górskich (-2 stopnie C.). W pozostałych regionach termometry wskażą od 2 do 6 stopni C. Wiosenną aurę mogą zepsuć jedynie opady deszczu spodziewane głównie po zachodniej stronie kraju.

Najbliższa środa będzie najzimniejszym dniem w tym tygodniu. Temperatura maksymalna wyniesie 15 stopni C. w regionach centralnych, 14 stopni C. na wschodzie i zachodzie, 13 stopni C. na krańcach północnych i zaledwie 12 stopni C. na południu. Będą to również ostatnie 24 godziny, w których odczujemy ujemną temperaturę, a dokładnie -1 stopień C. w południowym paśmie górskim. Mimo niższych wartości na termometrach, środowa noc okaże się dla nas łaskawsza. Temperatura minimalna będzie się wahać w przedziale od 2 do nawet 7 stopni C. Intensywniejsze deszcze wystąpią jedynie na południu Polski, a przez pas wybrzeża przetoczy się jedynie drobny deszcz.

Pogoda na tydzień. Nawet 20 stopni C. w sobotę

Czwartek rozpocznie serię wyjątkowo ciepłych i pogodnych dni. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni C. na południu, przez 16 stopni C. w centrum, 15 stopni C. na wschodzie po 14 na północnym zachodzie. Przedział temperatur minimalnych zwiększy się natomiast do skali 0-8 stopni C. Wiosennych opadów deszczu mogą spodziewać się jedynie mieszkańcy zachodu.



W piątek najcieplej zrobi się na południu i w centralnej części Polski, gdzie odczujemy aż 19 stopni C. Nieco zimniej będzie na północy, gdzie termometry dobiją do 18 stopni C. Najchłodniej będzie na wschodzie - do 16 stopni C. i zachodzie - do 12 stopni C. Temperatura minimalna utrzyma się w przedziale od 4 do 8 stopni C. Zasięg opadów deszczu obejmie jedynie skrajnie zachodnie krańce naszego kraju.

Najcieplejszym i zarazem najbardziej wyczekiwanym dniem tego tygodnia będzie sobota. Północno-zachodnie regiony Polski odnotują bowiem zawrotne 20 stopni C. Komfortem termicznym będą się cieszyć również mieszkańcy centrum, gdzie temperatura osiągnie 19 stopni C. Najzimniej będzie na południu, gdzie będzie do 17 stopni C i wschodzie (16 stopni C.). Wzrost temperatury będzie również zauważalny w skali minimalnych wartości, jakie wskażą nasze termometry. Z wykluczeniem rejonów górskich będzie to od 4 do 9 stopni C. Przelotnych opadów unikną jedynie mieszkańcy północy. Najwięcej deszczu spadnie za to na południu.

Druga połowa weekendu nie będzie już tak spektakularna pod względem temperatur. Czeka nas od 18 stopni C. na południowym zachodzie, przez 16 stopni C. w centrum, po 12 stopni na północnym wschodzie. Nocą przedział najniższej temperatury będzie szeroki i wyniesie od 1 do 9 stopni C. Przelotne i słabe opady deszczu obejmą swoim zasięgiem całą Polskę.