W Pruchniku znów zawisła kukła Żyda. Szybko zniknęła. W 2019 r. "sąd nad Judaszem" wywołał skandal

Zobacz wideo O dwóch takich z RPP, co krytykowało Glapińskiego. "Jadą po mnie ostro... muszę się powstrzymywać"

O kukle Żyda powieszonej na latarni w Wielki Piątek informował "Ekspres Jarosławski". Lokalna gazeta zauważyła, że kukła jest podobna do tej, którą okładano kijami i podpalono w 2019 roku. "Tym razem nie było jednak informacji o tym, czy i kiedy miałby odbyć się sąd nad Judaszem" - czytamy. Dziennikarz gazety przekazał, że gdy udał się na miejsce, kukły już nie było. Mieli ją zdjąć pracownicy magistratu.

REKLAMA

Sąd nad Judaszem w Pruchniku. Dzieci tłukły kijami kukłę Żyda

Kukła Żyda znowu w Pruchniku. "Producenci zboża czują się zdradzeni"

- Władze się boją. Ktoś powiesił tę kukłę w okolicach baszty. Nie wiadomo, kto i kiedy. Nad ranem, może w nocy. Rano ktoś to zobaczył i po dwóch godzinach urzędnicy ją ściągnęli - powiedział "Gazecie Wyborczej" anonimowy mieszkaniec Pruchnika. Rozmówca dziennika spekulował, jakie przesłanie w 2023 roku ma powieszona kukła. - To kwestia zdrady Judasza. I bardziej dotyczy polityków. Nasz teren jest rolniczy. Producenci zboża czują się zdradzeni - mówi. Jak tłumaczy, chodzi o kwestię ukraińskiego zboża, przez które spadają ceny w kraju.

"Sąd nad Judaszem"

19 kwietnia 2019 roku, w Wielki Piątek, mieszkańcy Pruchnika zorganizowali tzw. sąd nad Judaszem. Kukła ucharakteryzowana na ortodoksyjnego Żyda została najpierw powieszona na latarni, a po jej zdjęciu mieszkańcy miasta zaczęli okładać ją długimi kijami. W wydarzeniu tym udział brały głównie dzieci, które "dopingowali" dorośli. Później kukła została podpalona i wrzucona do rzeki Mleczki. O wydarzeniu w podkarpackiej miejscowości negatywnie wypowiedziała się m.in. Konferencja Episkopatu Polski, Światowy Kongres Żydów oraz izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Palenia Judasza nie ma na liście UNESCO

Polski episkopat ogłosił, że nie będzie tolerował objawów pogardy, a szef MSWiA Joachim Brudziński nazwał zajścia "idiotyczną, pseudoreligijną hucpą". Mimo to wielu prawicowych komentatorów broniło "sądu", wśród nich senator PiS i historyk Jan Żaryn, który zwrócił się do publicysty żydowskiego pochodzenia, by ten "nie wtrącał się w katolickie sprawy".

W sprawę zaangażowała się prokuratura. Ostatecznie jednak zdecydowano o odmowie wszczęcia postępowania. Prokurator nie dopatrzył się przestępstwa siania nienawiści na tle narodowościowym.

- Ustalono, że intencją tych osób, które brały udział w tym zdarzeniu, było kontynuowanie zwyczaju znanego w Pruchniku od ponad 100 lat i potępienie konkretnego zachowania osoby historycznej: Judasza, a nie nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym całego narodu żydowskiego. (...) Inscenizacja z 19 kwietnia dotyczyła jedynie określonego zwyczaju ludowego o podłożu religijnym, a nie narodowościowym - mówiła w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Beata Starzecka, zastępca prokuratora okręgowego w Przemyślu.