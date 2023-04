Ostrzeżenia przed przymrozkami na północy i południu kraju. Temperatura spadnie poniżej zera

Na północy ostrzeżenia obejmują one środkową i zachodnią województwa pomorskiego oraz wschodnią część województwa zachodniopomorskiego. Synoptycy prognozują, że będzie tam jeden stopień poniżej zera, a miejscami przy gruncie temperatura może spaść do minus trzech. Ostrzeżenia obowiązują od północy do jutra do 8:00.

Na południu kraju ostrzeżenia obejmują większość polskich gór. Chodzi o południowe części województw śląskiego: powiaty cieszyński i żywiecki, województwa małopolskiego: powiaty nowotarski, tatrzański, nowosądecki i gorlicki. Natomiast w województwie podkarpackim ostrzeżenia dotyczą powiatów jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego. Temperatura ma spaść do minus jednego, a miejscami przy gruncie do minus pięciu poniżej zera. Ostrzeżenia obowiązują od niedzielnego wieczora do poniedziałku do 8:00.

Lany poniedziałek będzie mokry. Największe opady prognozowane są na północnym wschodzie, w centrum i na południu. Natomiast najwięcej przejaśnień będzie w województwach wielkopolskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim. Na Suwalszczyźnie mogą pojawiać się burze. Emilia Szewczak z biura prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powiedziała, że tego dnia także najcieplej będzie na północnym wschodzie kraju. - Temperatura powietrza zbliży się do wartości 10 stopni, ale na ogół będzie ją przekraczać, i wyniesie od 9 stopni w Lublinie, przez 11-12 na południu, 14 w centrum, do 15-16 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu - mówiła Szewczak.