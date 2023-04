Zobacz wideo OnePlus 11, czyli wielki powrót dawnego zabójcy flagowców. Czy na pewno? [TOPtech]

W nocy w soboty na niedziele ok. godz. 1:30 na drodze krajowej nr 24 doszło do śmiertelnego wypadku między miejscowościami Przytoczną a Skwierzyną w województwie lubuskim. - Najprawdopodobniej pod osobowe BMW wbiegła sarna, a kierowca pojazdu po zderzeniu ze zwierzęciem zjechał z drogi i uderzył w drzewo. W wyniku tego zdarzenia kierowca niestety poniósł śmierć na miejscu. Był to 21-letni obywatel Mołdawii - mówił nam o wstępnych ustaleniach policji kom. Maciej Kimet z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W rozmowie z Gazeta.pl wyjaśnił, że samochodem podróżowały jeszcze dwie inne osoby. - One na szczęście nie doznały żadnych obrażeń. Droga w miejscu zdarzenia przez krótki czas była zablokowana - dodał policjant z Gorzowa Wielkopolskiego.

Na miejscu wypadku policja pod nadzorem prokuratury prowadziła czynności procesowe. - Przeprowadzaliśmy oględziny miejsca i samochodu, zabezpieczyliśmy wszystkie ślady. Okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśnione przez prokuraturę w Międzyrzeczu - dodał kom. Kimet. Policja ustala również personalia pasażerów.

Zdjęcia z miejsca nocnego wypadku w województwie lubuskim opublikował na Facebooku Michał Kowalewski z OSP Skwierzyna. "Gdy strażacy z Przytocznej, dojechali na miejsce, zastali przerażający widok. Obok grubego drzewa stały szczątki samochodu osobowego marki BMW 320i. Po przeprowadzonym rozpoznaniu okazało się, że w rozbitym pojeździe znajduje się kierujący autem, który nie daje oznak życia" - relacjonował strażak z lubuskiego.

