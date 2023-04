Jarosław Kaczyński złożył wielkanocne życzenia Polakom. Cytował Jana Pawła II

Nagranie z życzeniami świątecznymi Jarosława Kaczyńskiego zostało opublikowane w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości. Prezes z okazji Wielkanocy zwrócił się do wszystkich Polaków. W trakcie składania życzeń powołał się na słowa Jana Pawła II.

Wielkanocne życzenia Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński swoje życzenia zaczął od podkreślenia wagi świąt wielkanocnych dla wszystkich chrześcijan. - Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy, święta ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa, święta Odkupienia, Święta, które są pamiątką najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości. Najważniejszego dla chrześcijan, dla katolików, ale najważniejszego także dla tych wszystkich, którzy rozumieją sens dziejów rodu ludzkiego. To święto jest ważne dla każdego indywidualnie, odnosi się do tej najistotniejszej perspektywy ludzkiego życia, perspektywy zbawienia - podkreślił prezes.

Jarosław Kaczyński cytował Jana Pawła II

Polityk, powołując się na słowa Jana Pawła II, zwrócił uwagę na to, jak ważna jest Wielkanoc dla wszystkich rodzin - Rodzina Bogiem silna, tak mówił św. Jan Paweł II. I jest ważne dla narodu, dla naszej wspólnoty. Dla jej siły, dla jej zwartości, i co za tym idzie, dla jej przyszłości. Jarosław Kaczyński w swoich życzeniach wspomniał także o sprawach ważnych dla kraju, jak pokój, czy rozwój Polski.

- Wszystkim Polakom, każdej polskiej rodzinie i każdemu indywidualnie chciałbym życzyć dobrych, szczęśliwych, błogosławionych świąt i chciałbym życzyć, by wszystkie marzenia państwa się spełniały, a przede wszystkim to marzenie o pokoju, spokoju, o rozwoju naszego kraju, o naszym umocnieniu we wszystkich wymiarach. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego - życzył na zakończenie obywatelom prezes PiS.

Premier Mateusz Morawiecki o nadziei na lepsze jutro

Nie tylko Jarosław Kaczyński nagrał świąteczne życzenia dla swoich obywateli. - Święta Wielkiej Nocy, to przede wszystkim czas nadziei i wiary w zwycięstwo życia nad śmiercią. Za nami trudny czas. Po dwóch latach pandemii przyszła wojna, a kończąca się zima napełniła polskie domy niepokojem o dostępność węgla, dostępność gazu, o rosnące ceny. Wszyscy solidarnie przez ostatnie miesiące pracowaliśmy, żeby chronić polskie rodziny przed efektami pandemii i skutkami wojny - przekazał premier Mateusz Morawiecki za pośrednictwem mediów społecznościowych. Prezes Rady Ministrów dodał, że "dzięki solidarności udało się spowodować, że nie zabrakło węgla, a zastosowane tarcze pomogły w zakupie opału i niezbędnych produktów". Stwierdził także, że to, co najgorsze już za nami, a "tegoroczne święta przynoszą nadzieję na lepsze jutro".