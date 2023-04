Rutkowski Patrol zatrzymany przez niemiecką policję. Mieli straszyć protestujących śmiercią

Do zdarzenia doszło w piątek w strefie serwisowej autostrady A5 w Gräfenhausen-West w Niemczech. Od około tygodnia protestują tam uzbeccy i gruzińscy kierowcy polskiej firmy przewozowej, którzy domagają się wypłacenia zaległych wynagrodzeń. Przed południem w towarzystwie pracowników agencji detektywistycznej Rutkowski Patrol przyjechał właściciel firmy. Ubrani na czarno zamaskowani mężczyźni w kamizelkach kuloodpornych próbowali wedrzeć się do ciężarówek - podają niemieckie media. Podejrzewano, że mogą być oni uzbrojeni. Co więcej, jedno z aut, którym przyjechali, było pancerne.

REKLAMA

Zobacz wideo Spotkanie Łukaszenki z Putinem. Towarzyszyły mu uściski i serdeczności

Pracownicy Rutkowskiego zatrzymani w Niemczech. Detektyw odpowiada

Interweniowała policja. Funkcjonariusze zagrozili pracownikom Rutkowski Patrol, że użyją gazu pieprzowego i pałek. Podczas przeszukania tych osób i ich pojazdów policjanci znaleźli dwa noże, ochraniacz na zęby oraz gaz pieprzowy.

Policjanci zatrzymali łącznie 19 osób, w tym właściciela firmy przewozowej. Mężczyzn podejrzewano o poważne naruszenie porządku publicznego, kierowanie gróźb, stosowanie przymusu, usiłowanie uszkodzenia ciała oraz zakłócanie zgromadzenia.

Do sprawy odniósł się Krzysztof Rutkowski. - Wszyscy już zostali wypuszczeni, nie postawiono im zarzutów. My działaliśmy na zlecenie polskiego przedsiębiorcy, któremu kierowcy zablokowali 70 frachtów. Starał się wejść do samochodu, wtedy rzucili się na niego gruzińscy i uzbeccy kierowcy. Moi ludzie go obronili - powiedział portalowi RadioZET.pl i dodał, że - jego zdaniem - policja zareagowała w "bezsensowny sposób".

- Traktowali ich tak, jakby próbowali przejąć majątek właściciela. My dbamy o własność prywatną, samochody zostały zablokowane - zaznaczył. Rutkowski został też zapytany o to, dlaczego właściciel polskiej firmy nie wezwał policji do protestujących, skoro - jak twierdzi - bezprawnie zajęli auta. - Niemiecka policja jest zupełnie bezsilna [...] Zaakceptowała strajkujących Uzbeków i Gruzinów, transporty są zablokowane. Za to są milionowe kary - stwierdził w rozmowie z Radiem ZET.

Rutkowski Patrol zatrzymany w Niemczech. "Paramilitarny gang, pojazd opancerzony"

Około 50 kierowców ciężarówek strajkuje od 30 marca. Z ich informacji wynika, że niektórzy od miesięcy nie otrzymują wynagrodzenia. Teraz chcą wyegzekwować swoje żądania uczciwej płacy i godnych warunków pracy. Wspierają ich także związkowcy i stowarzyszenia.

- Fakt, że właściciel firmy spedycyjnej wysyła paramilitarny gang, w tym pojazd opancerzony, do Niemiec, aby zakończyć protest kierowców ciężarówek, grożąc im śmiercią, jest oburzający - powiedział Stefan Körzell z zarządu Niemieckiego Zrzeszenia Związków Zawodowych.