Pogoda na Wielkanoc. IMGW wydało nowy komunikat. Kiedy będzie deszcz? Czy wyjdzie słońce?

Zawsze liczymy na to, że pogoda na Wielkanoc będzie dla nas łaskawa, a za oknem pojawi się długo wyczekiwane słońce. Jak będzie tym razem?

"Świąteczny weekend zapowiada się pod znakiem pochmurnej aury, z opadami deszczu [...]. W Karpatach będzie padał śnieg" - czytamy w synoptycznej prognozie pogody na weekend opublikowanej przez IMGW.

Emilia Szewczak z biura prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powiedziała, że w sobotę większe przejaśnienia wystąpią na wschodzie Polski, natomiast najcieplej będzie na północnym wschodzie i na Pomorzu Zachodnim, tam termometry wskażą 13 stopni.

Według prognozy IMGW w przeważającej części kraju będzie jednak dominowało zachmurzenie. - W Wielką Sobotę, idąc ze święconką do kościoła, należy wziąć ze sobą parasol. Będzie on konieczny na wschodzie Polski, gdzie prognozowane są opady deszczu. Na zachodzie kraju, choć spodziewane są większe przejaśnienia, to jednak i tam trochę pokropi – informuje rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, cytowany przez Radio Zet.

Pogoda na Wielkanoc. Jak będzie w niedzielę i lany poniedziałek?

W niedzielę temperatura ma być nieco wyższa. "Niedziela Wielkanocna upłynie z przewagą zachmurzenia dużego i umiarkowanego. W całym kraju spodziewane są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni na południu i Pomorzu, do 14-15 stopni na Suwalszczyźnie" - mówiła Emilia Szewczak.

- Wychodząc z domu, warto włożyć ciepłą kurtkę. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 13 stopni. Najcieplej będzie w Polsce północno-wschodniej. Jeżeli zacznie się przejaśniać, to również w Wielkopolsce, w Kujawsko-Pomorskiem i na Mazowszu jest szansa na trzynastkę - przekazał rzecznik IMGW, cytowany przez serwis wnp.pl.

Lany poniedziałek będzie mokry. Największe opady prognozowane są na północnym wschodzie, w centrum i na południu. Natomiast najwięcej przejaśnień będzie w województwach wielkopolskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim. Na Suwalszczyźnie mogą pojawiać się burze. Emilia Szewczak powiedziała, że tego dnia także najcieplej będzie na północnym wschodzie kraju.

"Temperatura powietrza zbliży się do wartości 10 stopni, ale na ogół będzie ją przekraczać, i wyniesie od 9 stopni w Lublinie, przez 11-12 na południu, 14 w centrum, do 15-16 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu" - mówiła Emilia Szewczak.

W nocy z soboty na niedzielę, a także z niedzieli na poniedziałek w obszarach podgórskich wystąpią przymrozki. Miejscami będą tworzyły się mgły.