W Trzebini znów zapadła się ziemia. Do dziury wpadł silos ze specjalną substancją na zapadliska

Zobacz wideo Elektryczne samochody? Derski: Jeszcze w latach 50. będziemy użytkować samochody spalinowe!

Zdjęcie dziury w ziemi opublikował profil facebookowy Osiedle Siersza. W krótkiej informacji podano, że do zapadliska wpadł "kilkumetrowy silos oraz sprzęt do uzdatniania". Informację o powstaniu kolejnej wyrwy potwierdził w rozmowie z RMF FM Jarosław Okoczuk, burmistrz Trzebini.

REKLAMA

W Trzebini znów zapadła się ziemia. Do dziury wpadł silos ze specjalną mieszanką

- Ziemia wypadła w miejscu, w którym trwają prace związane z uzdatnianiem, gdzie firma prowadząca uzdatnianie miała postawione swoje silosy, w których dokonywała mieszania tych pyłów, popiołów z cementem i dokładnie w tym miejscu, gdzie stały tymczasowo posadowiono obiekty, zapadła się ziemia - przekazał. Jak dodał, martwi go, "że ta deformacja powstała w niedalekiej odległości od budynku mieszkalnego". - To już jest tak naprawdę trzecie tego typu zdarzenie od początku (roku - red.) i mieszkańcy jak najbardziej mają prawo czuć się niepewnie - powiedział samorządowiec.

Zapadliska w Trzebini

Na początku marca Spółka Restrukturyzacji Kopalń rozpoczęła stabilizacje terenów zagrożonych powstawaniem zapadliskami. Prace polegają na wlewaniu specjalnej betonowej mieszanki do odwiertów. W pobliżu bloków na osiedlu Gaj eksperci zlokalizowali puste przestrzenie po dawnej kopalni, które groziły zapadliskiem. - Substancja pompowana jest najpierw do specjalnych silosów, po czym mieszana z wodą i wtłaczana pod ziemię, do jednego z 8 odwiertów - mówiła geolog Barbara Sanocka, koordynatorka prac. - Każdy z nich ma około 40 metrów głębokości. Mieszanina ma wypełnić podziemne pustki, tym samym wzmacniać grunt i zapobiegać kolejnym zapadliskom. To mieszanina bezpieczna dla środowiska - zapewniała.

Witek rozmawiała z reporterami ws. małżonka. Ale nie mogli nic zacytować

Podobne działania są prowadzone w Trzebini w pobliżu stadionu, cmentarza i ogródków działkowych. Również tam dochodziło do groźnych zapadlisk. Grunt na terenie gminy osiada w miejscach, gdzie pod ziemią są nieczynne i zalane przez wodę wyrobiska byłej kopalni "Siersza".