Ksiądz krytykuje wykorzystywanie religii w polityce. Do biskupów: Dlaczego nie reagujecie?

Ksiądz Adam Świeżyński napisał list otwarty do polskich biskupów, w którym krytykuje wykorzystywanie symboli religijnych w walce politycznej. Duchowny, który na co dzień jest też wykładowcą na UKSW, opisał historię księdza, który poszedł na studia i został terapeutą. Od swojego biskupa usłyszał tylko jedno pytanie - czy poprosił hierarchów o zgodę na to, by się dokształcać.

