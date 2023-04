Arcybiskupi w obronie Jana Pawła II. "Jeśli Polska chce pozostać Polską, to ma być chrystusowa"

Nad 18. rocznicą śmierci Jana Pawła II wisiało widmo reportażu "Bielmo. Franciszkańska 3" Marcina Gutowskiego z "Czarno na białym" TVN i książki Ekke Overbeeka "Maxima Culpa". Publikacje wywołały duże poruszenie i nie schodziły z ust zarówno polityków, jak i księży. W czwartek (6 kwietnia) w czasie mszy krzyżma do tematu wrócili arcybiskupi Marek Jędraszewski i Andrzej Dzięga.

Abp Jędraszewski: Rok naznaczony obecnością św. Jana Pawła II

Arcybiskup Marek Jędraszewski w czasie mszy krzyżma w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie zwrócił się do zebranych w świątyni kapłanów. Podkreślił, że obecny rok jest "w szczególny sposób naznaczony obecnością św. Jana Pawła II Wielkiego". - Naznaczonym poprzez to, że znajduje się w jego sanktuarium. Naznaczonym, ponieważ pośród nas są jego relikwie krwi. Naznaczonym, ponieważ ostatnie tygodnie w sposób szczególny kazały nam przemyśleć i przeżyć to wielkie dziedzictwo, z którego wyrasta Kościół krakowski i które to dziedzictwo zostało tak niezwykle naznaczone życiem i działalnością księdza, biskupa, arcybiskupa, kardynała Karola Wojtyły, a także jego wielkiego poprzednika księdza kardynała Adama Stefana Sapiehy - wyliczał.

Chciała dokonać apostazji, ksiądz opowiadał jej, że tak robili naziści

O sączonych kłamstwach, które chciały wtargnąć w duszę polskiego narodu

Zdaniem krakowskiego metropolity uroczystości zorganizowane w rocznicę śmierci Jana Pawła II są świadectwem na to, że Polacy stoją w obronie papieża. Arcybiskup podziękował również księżom, że nie ulegli "sączonym kłamstwom". Jak można się domyślić, chodziło mu o reportaż TVN i książkę Overbeeka. - Jestem bardzo wdzięczny wam, bracia w kapłaństwie, żeście zechcieli dzisiaj brać udział w tej mszy świętej i w ten sposób także pokazać jedność Kościoła krakowskiego, jedność jego tradycji i historii, i przywiązanie w ten sposób do postaci Jana Pawła II tak haniebnie szkalowanego w ostatnich tygodniach, ale też tak pięknie bronionego przez polski naród, zwłaszcza przez was, drodzy bracia w kapłaństwie, i za to wam bardzo dziękuję. Za wszystkie modlitwy, nabożeństwa, drogi krzyżowe, za waszą obecność i w Wadowicach, i pod oknem papieskim ostatniej niedzieli. Dziękuję, żeście byli do końca wierni i nie ulegliście tym sączonym kłamstwom, pomówieniom, które chciały wtargnąć w duszę polskiego narodu, ale zwłaszcza w dusze kapłańskie - mówił abp Jędraszewski.

Marsze papieskie w Polsce. "Niech się obrzucą tymi kremówkami"

Tożsamość polska to tożsamość chrystusowa

Z kolei arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, w czasie mszy krzyżma stwierdził, że "Chrystus współtworzył dzieje całej naszej ojczyzny". - Nie sposób dziejów naszej ojczyzny i naszego narodu zrozumieć do końca bez Chrystusa. Jeśli Polska chce pozostać Polską, to ma być chrystusowa, ma być boża - mówił w czwartek w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie. - Nie będzie sobą, jeśli odejdzie od ewangelii, jeśli odejdzie od Chrystusa, od życia słowem, od sakramentów świętych. Serca ludzi to czują. Ostatnia Niedziela Palmowa, która się zbiegła z 18. rocznicą odejścia do domu ojca św. Jana Pawła II, to potwierdziła. Przyszły rzesze ludzi, bo czuli, że chcą i trzeba - dodał.