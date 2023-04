Prognoza pogody na Wielkanoc 2023. Nawet 15 stopni C. za dnia, a w nocy przymrozki

Uroczyste śniadanie wielkanocne przypada w tym roku na 9 kwietnia. Mimo początkowych przygnębiających prognoz długoterminowych wygląda na to, że jednak dane nam będzie celebrowanie czasu z rodziną w akompaniamencie wiosennej pogody. Temperatura zauważalnie wzrośnie już w Wielki Piątek, a najcieplej zrobi się w Wielką Niedzielę, gdy termometry wskażą nawet 15 stopni C.

Prognoza pogody na Wielkanoc 2023. Ocieplenie od Wielkiego Piątku to dopiero początek

Według najnowszych prognoz opublikowanych przez IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego nawrót wiosny zaobserwujemy już w Wielki Piątek. Najwyższą temperaturę 14 stopni C. odnotują wtedy północno-wschodnie regiony. Nieco zimniej będzie w centrum, gdzie temperatura będzie oscylować w przedziale 14-12 stopni C. Na północy za dnia odczujemy 8 stopni C., na zachodzie będzie to już tylko 6 stopni C., a południowe krańce Polski odnotują jedynie 4 stopnie C. Piątkowa noc oszczędzi nam mrozów, które mogą wystąpić jedynie w południowym pasie górskim. Termometry wskażą od 0 stopni C. na zachodzie i południu, przez 2 stopnie C. w centrum i 3 stopnie C. na północy, po nawet 7 stopni C. na wschodzie kraju. Pogoda będzie jednak nieprzejednana i w całej Polsce wystąpią opady deszczu, które najmocniej dadzą się we znaki mieszkańcom zachodu. Niebo na większość dnia przysłonią chmury. Największe nasłonecznienie wystąpi na północy, a najmniejsze na południu.

Pogoda na Wielkanoc. Wiosna pełną parą w Wielką Sobotę i Wielką Niedzielę

W najważniejsze dni świąt towarzyszyć nam będzie prawdziwa wiosna. Na termometrach odczytamy wartości oscylujące w granicach 8-13 stopni C. na północy, 9-12 stopni C. na południu i zachodzie oraz rekordowych 14-15 stopni C. po wschodniej stronie kraju. Deszczu będzie znacznie mniej, przelotnych opadów możemy spodziewać się jedynie w regionach skrajnie północno-zachodnich i południowo-wschodnich. Przez większość czasu będziemy się jednak cieszyć obecnością słońca. Nocą na południowych i zachodnio-północnych krańcach powrócą przymrozki osiągające maksymalnie -4 stopnie C.

Wiosenna aura utrzyma się także w Wielki Poniedziałek, wyrównując temperaturę w całym kraju do przedziału od 13 do 10 stopni C. Zimniej będzie jedynie nad morzem, gdzie termometry nie wskażą więcej niż 7 stopni C. Noce na minusie zaczną odchodzić w niepamięć, gdyż jedynie na północy wyniki pomiarów sięgną -1 stopnia C. W pozostałej części kraju wartości będą się wahać w przedziale od 0 do 5 stopni C. Opady deszczu wystąpią na południowym wschodzie, a najwięcej słońca mogą spodziewać się mieszkańcy północnego zachodu.