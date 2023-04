Według wyników pozyskanych z synoptycznych stacji meteorologicznych w Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej uznał tegoroczny kwiecień za miesiąc ekstremalnie chłodny termicznie względem warunków wieloletnich badanych między 1991 a 2020 rokiem. W związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi IMGW wystosowało ostrzeżenia, m.in. alerty pierwszego i drugiego stopnia, przed intensywnymi opadami śniegu. Szczególnie niebezpiecznie będzie na południu Polski.

Alerty IMGW. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami

Zmiana pogody nastąpi za sprawą cieplejszego frontu atmosferycznego napływającego nad Polskę. W związku z tym prognozowane są przede wszystkim opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz samego deszczu. "Najmocniej poprószy na południu Podkarpacia, gdzie do jutra do rana może spaść do 25 centymetrów śniegu" - poinformował w czwartek rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W związku z niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi na tym obszarze wydano ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia przed intensywnymi opadami. Swoim zasięgiem alerty objęły powiaty: jasielski, strzyżowski, krośnieński, Krosno, brzozowski, sanocki, przemyski, Przemyśl, leski i bieszczadzki. Ostrzeżenia wydane zostały do piątku 7 kwietnia do godziny 6:00.

Z kolei od 5 do 10 centymetrów śniegu może spaść w Małopolsce. Alert pierwszego stopnia został wydany dla całego województwa małopolskiego poza powiatami: miechowskim, olkuskim, chrzanowskim i oświęcimskim. Ostrzeżenia pozostaną w mocy do piątku 7 kwietnia do godziny 7:00. W nocy front atmosferyczny dotrze nad zachodnią część Polski, w związku z czym opady śniegu mogą pojawić się w pasie od Pomorza, przez Wielkopolskę, po Dolny Śląsk i Opolszczyznę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami

Synoptycy ostrzegają również przed przymrozkami na Pomorzu Zachodnim i w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów. Temperatura minimalna w tych regionach wyniesie od minus dwóch do minus czterech stopni. W związku z tym ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano w województwach: podkarpackim (w powiatach: jasielskim, strzyżowskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowskim, sanockim, przemyskim, Przemyśl, leskim, bieszczadzkim), małopolskim (w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, suskim, wadowickim), śląskim (w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim), dolnośląskim (w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim), kujawsko-pomorskim (w powiatach: myśliborski, gryfiński, pyrzycki, stargardzki, Szczecin, policki, goleniowski, gryficki, kamieński, Świnoujście).

Żółte alerty IMGW ostrzegające przed marznącymi opadami

Wieczorem na obszarze kilku województw prognozowane są opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. W związku z tym zwłaszcza kierowcom zalecana jest szczególna ostrożność. Żółte alerty pierwszego stopnia przed marznącymi opadami wydano w województwach: podkarpackim (w powiatach: przeworskim, leżajskim, rzeszowskim, Rzeszów, brzozowskim, krośnieńskim, Krosno, strzyżowskim, jasielskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim, mieleckim, kolbuszowskim, Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, niżańskim i stalowowolskim), małopolskim (w całym województwie poza powiatami: tatrzańskim, nowotarskim i suskim), śląskim (w całym województwie poza powiatami: cieszyńskim, żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, pszczyńskim, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, wodzisławskim, rybnickim, mikołowskim i raciborskim) opolskim (w powiatach oleskim i strzeleckim), łódzkim (w południowo-wschodniej części województwa), świętokrzyskim, mazowieckim (w powiatach szydłowieckim i przysuskim).