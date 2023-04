Dyrektor TVP3 Kielce przyjechał na firmowe "jajeczko". Dostał wypowiedzenie

O zmianie dyrektora w kieleckim oddziale Telewizji Polskiej jako pierwsze poinformowało miejscowe Radio eM Kielce. "Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio eM Kielce, nasza redakcyjna koleżanka doktor Katarzyna Bernat została p.o. dyrektora TVP3 Kielce. Nominację wręczył Prezes TVP Mateusz Matyszkowicz. Zgodnie z procedurą Zarząd TVP wystąpi teraz z wnioskiem do Rady Mediów Narodowych o zatwierdzenie jej na stanowisku dyrektora TVP3 Kielce" - przekazano na stronie. Regionalny oddział TVP wkrótce potwierdził tę informację. Przemysław Predygier, komentując swoje odejście, stwierdził, że "nic nie może przecież wiecznie trwać". - Chyba najważniejsze jest to, że doprowadziłem do tego, że rozpoczęła się budowa nowej siedziby TVP3 Kielce. (...) Dziękuję serdecznie. Oglądajcie państwo TVP3 Kielce - mówił. Przemysław Predygier był dyrektorem TVP Kielce od marca 2016 roku.

Okoliczności zwolnienia dyrektora TVP3 Kielce. "Myślał, że jedzie na Woronicza tylko na jajeczko"

Z ustaleń Onetu wynika, że Przemysław Predygier pożegnał się ze stanowiskiem w niecodzienny sposób. Były już dyrektor udał się w środę do centrali TVP w Warszawie na spotkanie wielkanocne. Jak przekazał rozmówca portalu, głosy o jego odwołaniu już się pojawiały i było ich całkiem sporo. - On naprawdę myślał, że jedzie na Woronicza tylko na jajeczko - powiedział w rozmowie z Onetem jeden ze współpracowników TVP3 Kielce. - Wczoraj wieczorem, jak już wszyscy wiedzieliśmy, co się wydarzyło, to Predygier przyszedł jeszcze do redakcji. Pożegnał się z tymi, którzy byli w pracy, a na odchodne rzucił jeszcze, że jeśli dostaną zaproszenie do Warszawy na jajeczko, to żeby nie jechali - dodał rozmówca Onetu.

Odejście Przemysława Predygiera z TVP3 Kielce. Jest już nowa dyrektor

O swoim nowym stanowisku w kieleckim oddziale TVP Katarzyna Bernat powiedziała w środę w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", że "nie potwierdza, nie zaprzecza", ale już następnego dnia witała się z dziennikarzami w redakcji, gdzie wygłosiła przemówienie. Katarzyna Bernat była związana z Radiem eM Kielce od 1996 roku. Prowadziła tam audycje o tematyce religijnej, historycznej, kulturalnej i społecznej. Od 2016 roku była dyrektorką ds. informacji i publicystyki w stacji. Ma zachować swoją autorską audycję "Prawdę mówiąc. Poranna rozmowa", którą prowadzi od 2002 roku.