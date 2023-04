W noc sylwestrową kierowca taksówki na aplikację miał zawieźć studentkę do jej domu. Wykorzystał jednak, że była pod wpływem alkoholu i zawiózł ją do hotelu, gdzie wykorzystał ją seksualnie. 5 kwietnia mężczyzna został skazany.



Warszawa. 3 lata więzienia dla kierowcy taksówki, który wykorzystał studentkę

W Sądzie Rejonowym w Warszawie sędzia Monika Makowska-Kralka ogłosiła wyrok na taksówkarza, który "doprowadził podstępem pokrzywdzoną do obcowania płciowego poprzez wykorzystanie jej stanu po spożyciu alkoholu". Mężczyzna został skazany na trzy lata pozbawienia wolności. Musi także zapłacić 25 tys. zł nawiązki na rzecz pokrzywdzonej kobiety. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, pełnomocniczka pokrzywdzonej, powiedziała po rozprawie, że ten wyrok może wiele wnieść do sądownictwa. - Może ukształtować nam pewną nową rzeczywistość sądową, jeśli chodzi o ocenę przez sędziów wagi, znaczenia tych czynów wobec osób pokrzywdzonych tego rodzaju przestępczością - przekazała Gajowniczek-Pruszyńska, cytowana przez TVN Warszawa.

Do Sejmu skierowano projekt, który ma poprawić bezpieczeństwo pasażerów

Do podobnych sytuacji dochodzi coraz częściej. W Warszawie w ubiegłym roku do 40 proc. gwałtów doszło w taksówkach, które zamawiano z wykorzystaniem aplikacji. W wyniku kontroli okazało się, że wielu kierowców miało fałszywe dokumenty lub w ogóle ich nie posiadali. Nie mieli też wymaganej licencji lub kierowali samochodem pod wpływem środków odurzających - przekazuje TVN Warszawa. Kierowcy w większości przypadków byli anonimowi, dzięki czemu czuli się bezkarni. - Pozostajemy jedyną z większych platform, która usunęła osoby niezweryfikowane w pełni. Zablokowaliśmy na naszej platformie ponad osiem tysięcy kierowców - zapewnia Magdalena Mazur, szefowa ds. polityki publicznej w firmie Bolt, cytowana przez TVN Warszawa.

2 marca projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przyjęty przez rząd 21 lutego br., został skierowany do Sejmu. "Rząd chce podnieść bezpieczeństwo pasażerów, którzy korzystają m.in. z przewozu, zamawianego przez aplikację" - przekazała kancelaria premiera. "Nowe przepisy przyczynią się także do podniesienia bezpieczeństwa pasażerów przy realizacji przewozów drogowych. W tym celu zapewniona zostanie rzetelna weryfikacja tożsamości osoby oraz jej uprawnień do kierowania pojazdem" - dodano.