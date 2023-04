Życie polskiego imigranta w Szwajcarii. Parafia rozlicza się z pieniędzy, urząd przesyła talony na tabletki z jodem

Tak jak we wszystkim, teoria to jedno, praktyka to drugie. Oczywiście pół roku w Szwajcarii nie czyni jeszcze ekspertem. Daje jednak dużo okazji do doświadczenia rzeczy i sytuacji, które wywołują zdziwienie i zastanowienie po dekadach życia w Polsce.

Wszystko to z perspektywy relatywnie małego miasta i jednego z mniej ludnych, choć najbogatszych kantonów. Być może w największych miastach jest inaczej. Tego nie potrafię jeszcze stwierdzić. Wiem jednak, że przenosiny z Warszawy na szwajcarską prowincję to pod pewnymi względami spora zmiana, ale pod wieloma jednak zaskakująco mała. Poniżej zupełnie subiektywny przegląd ciekawostek, które z tego wynikły.

Obywatelu, porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Pierwsza kategoria tychże ciekawostek to relacje państwa i obywatela, a raczej lokalnych władz i imigranta. Tuż po przyjeździe i złożeniu wniosku o pozwolenie na pobyt we władzach kantonalnych, w skrzynce pocztowej znalazły się bardzo obszerne informatory od lokalnych władz gminnych. Przygotowane na naprawdę wysokim poziomie jeśli chodzi o treść, projekt graficzny i jakość samego druku. W środku kompilacja podstawowych praw i obowiązków, dane kontaktowe do urzędu gminy, informacja na temat dotowanych kursów językowych, możliwości spotkań w domach kultury i dużo informacji na temat okolicy. Plus kilka pocztówek z kopertami, gdyby przybysz chciał napisać do kogoś ze swojego nowego miejsca na Ziemi. Generalnie miło i ładnie, choć w praktyce dyskusyjnie, ponieważ wszystko po niemiecku. Czyli imigrant taki jak ja, który mowy Germanów uczył się długo w szkole, ale potem mu ona generalnie wyparowała i tak częściej sięgnie po smartfon, niż ładny i opasły informator na półce.

Niezależnie od tego, jako człowieka od lat zajmującego się tematyką ogólnie pojętego bezpieczeństwa, bardzo zainteresowały mnie dwa elementy tegoż pakietu informacyjnego. Na tyle, że dokładnie je sobie przetłumaczyłem. Jeden to informacja o tym, iż moje nowe miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze uznanym za zagrożony w przypadku poważniejszej awarii elektrowni jądrowej Goesgen (generalnie promień 50 kilometrów, choć nie wszędzie ze względu na ukształtowanie terenu). Wobec powyższego załączone zostały talony na opakowania tabletek z jodem. Po jednej dla każdego członka rodziny. W przypadku informacji o zagrożeniu mam się udać do najbliższej apteki, odebrać należne nam opakowania i zażywać zgodnie z treścią ulotki oraz poleceniem "osób uprawnionych".

Informacja o pobliskiej elektrowni jądrowej i talon na tabletki z jodem Fot. archiwum prywatne

To jednak nie wszystko. Poza tym w informatorze była karta na temat czegoś, co byśmy w Polsce nazwali Obroną Cywilną. Gdyby istniało w praktyce. Tutaj dowiedziałem się, co robić w przypadku różnych sytuacji kryzysowych. Gdzie jest wyznaczony specjalny punkt pomocy (przy urzędzie gminy), w którym w razie czego będzie całodobowy dyżur urzędników oraz służb. Jak brzmią alarmy dźwiękowe. Co robić kiedy je usłyszę, co zabrać w razie konieczności ewakuacji, gdzie się udać, gdyby zaistniała taka potrzeba, jak poradzić sobie z długotrwałym brakiem elektryczności, jakie żelazne zapasy warto mieć w domu.

Podstawowe informacje od obrony cywilnej Fot. archiwum prywatne

Nie otrzymałem za to żadnej informacji, gdzie znajduje się najbliższy schron. Szwajcaria chlubi się bowiem tym, że ma ich dość do pomieszczenia całej, albo prawie całej populacji liczącej 8,7 miliona ludzi. Światowy rekord. Przepisy regulujące temat budowy schronów są zawiłe, jak to w Szwajcarii, gdzie prawo federalne to jedno, ale jest jeszcze prawo kantonalne. W praktyce wygląda to tak, że w większości budynków z czasów zimnej wojny są w piwnicy schrony. Mieszkamy akurat w nowszym, ale u znajomych mających mieszkanie w takim z lat 80., rzeczywiście wejście do piwnicy w jednej z klatek to masywne metalowe drzwi, za którymi jest duże pomieszczenie podzielone drewnianymi przegrodami na komórki lokatorskie. Jak w każdym starym polskim bloku. Tylko tutaj jeden z mieszkańców ma w rogu swojej komórki urządzenia do filtracji powietrza, właz prowadzący do wyjścia ewakuacyjnego, przydziałowe regały na niezbędne zapasy i instrukcje obsługi sprzętu, który jest zobowiązany co jakiś czas uruchamiać. W razie sytuacji kryzysowej ścianki działowe z drewna można wymontować, prywatne rzeczy wynieść, zapasy przynieść i mamy schron.

Takie tam drzwi do szwajcarskiej piwnicy pod blokiem Fot. archiwum prywatne

Prywatna piwnica z dodatkowym wyposażeniem Fot. archiwum prywatne

W nowszych budynkach już ich nie ma, ponieważ z czasem postawiono na centralizację. Większość ludności ma się schronić w obiektach dużych, pozostających pod zarządem służb. Firmy stawiające budynki bez własnych schronów muszą wnieść specjalną opłatę na rzecz utrzymania pobliskiego schronu publicznego. Informacja o tym, gdzie się udać, ma być udzielana dopiero w momencie, kiedy będzie to potrzebne. Ewentualnie można się zwrócić z zapytaniem do lokalnych władz. W naszym przypadku obstawiam, że "nasz" schron mieści się na pobliskiej stacji kolejowej. W jednym z przejść podziemnych nie sposób przeoczyć specyficznych masywnych wrót odgrodzonych ruchomą kratą. W razie czego jesteśmy tam w stanie dojść w ciągu 7-8 minut.

Tego rodzaju podejście do zapewnienia bezpieczeństwa ludności robi wrażenie. Zwłaszcza jeśli pomyśli się, że mówimy o Szwajcarii. Kraju w górach w środku Europy, otoczonym z każdej strony przez stabilne i mało wojowniczo nastawione demokracje. Porównajmy to z naszą ojczyzną, położoną w strefie zgniotu pomiędzy agresywną Rosją i w znacznej mierze pasywną Europą Zachodnią. W Polsce Obrona Cywilna praktycznie nie istnieje, o czym pisałem już kilka razy. Obywatel ma sobie radzić sam. Jakoś to będzie.

Dzieci muszą więcej, a państwo mniej

Kwestie bezpieczeństwa nie są jednak jedynymi w sferze relacji państwo-obywatel, które zwróciły moją uwagę. Ponieważ jestem rodzicem kilkulatka, doświadczyłem też ciekawych przeżyć w temacie edukacji. Z jednej strony pozytywnych, ponieważ niedługo po przyjeździe znalazłem w skrzynce grubą kopertę zaadresowaną do syna. W środku pismo informujące, że zgodnie z przepisami (mogą się różnić w zależności od kantonu), w roku szkolnym rozpoczynającym się jesienią 2023 roku może pójść do przedszkola jako pięciolatek. W następnym roku szkolnym przedszkole jest już obowiązkowe i jest odpowiednikiem naszej zerówki. W związku z powyższym załączono formularz do wypełnienia, oraz zaproszenie na pierwsze spotkanie zapoznawcze w pobliskim przedszkolu (10 minut spacerem), do którego nas przypisano. Zaplanowano je już na styczeń 2023 roku. Do tego terminarz całej serii kolejnych wizyt, mających oswajać dziecko i być źródłem ważnych informacji dla rodzica.

Przykładowe przedszkole publiczne Fot. archiwum prywatne

W kopercie była też karta z wymienionymi umiejętnościami, które dziecko musi mieć opanowane, idąc do przedszkola. Takie jak zdolność do podstawowej komunikacji, wyrażania potrzeby pójścia do łazienki i korzystania z niej samodzielnie, mycia rąk i zębów, jedzenia przy pomocy sztućców czy wyjścia przed drzwi budynku samodzielnie, bo rodzic ma zostać na zewnątrz. Ba, w Szwajcarii jest oczekiwanie, że 6-letnie dziecko samo będzie chodzić z domu do przedszkola. Odprowadzanie przez rodzica jest kulturalnie, ale jednak stanowczo odradzane. Poza tą litanią oczekiwań koperta zawierała jeszcze dość gruby poradnik, jak dziecko i siebie przygotować na to wyzwanie. Obywatel nie jest więc pozostawiany całkowicie sam sobie.

Było też jednak zdziwienie mało pozytywne, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi. Otóż w Szwajcarii państwowe i bezpłatne przedszkola działają tylko do południa i to nie cały tydzień. Konkretne godziny i dni zależą od gminy, ale akurat w naszej środy są wolne. Generalnie na obiad dziecko ma wrócić do domu. Potem może jeszcze na chwilę pójść do przedszkola, ale już na dodatkowo płatne parę godzin w czymś w rodzaju świetlicy. Publicznych żłobków nie ma. W praktyce nie jest możliwe, aby oboje rodziców pracowało na cały etat i wychowywało małe dziecko. Zostaje albo pomoc rodziny, albo ktoś musi zostać w domu. Ponieważ Szwajcarzy są w istotnej części konserwatywni (zwłaszcza, jak się patrzy z perspektywy przybysza z Warszawy), to w praktyce najczęściej oznacza to kobietę. Alternatywą są żłobki i przedszkola prywatne, które przynajmniej w naszej okolicy są liczne. Tylko to już poważna inwestycja rzędu 2-2,5 tysiąca franków za miesiąc opieki w standardzie znanym z Polski. Czyli cały tydzień od 7-8 do 16-17.

Państwo i kościół się rozliczają

Dla odmiany pozytywne wrażenie zrobiły dwa inne dokumenty, które wyjąłem ze skrzynki, roczne sprawozdania finansowe i inwestycyjne gminy oraz parafii katolickiej (jesteśmy w tej części Szwajcarii, gdzie dominują katolicy). Oba zawierają podobne, szczegółowe zestawienia dochodów i wydatków, oraz między innymi opis planowanych inwestycji wraz z wyliczeniem ich kosztów, informacje na temat zaciąganych kredytów oraz ich warunków, zarys planów finansowych na następne lata i ze strony gminy zarys koncepcji poradzenia sobie ze starzeniem się populacji w perspektywie do 2040 roku. Jako ciekawostka, roczny budżet parafii obejmującej dwie gminy liczące 25 tysięcy mieszkańców to 6,2 miliona franków. Jednej z tychże gmin, liczącej 17 tysięcy mieszkańców, to 100 milionów franków.

Streszczenie zawartości kościelnego informatora budżetowego Fot. archiwum prywatne

W Szwajcarii osoby wierzące podlegają dobrowolnemu opodatkowaniu na rzecz swojej organizacji kościelnej. W kościelnym sprawozdaniu subiektywnie odczuwam chęć dbania o to źródło dochodu poprzez otwartość i przejrzystość. Ponieważ dokument trafił do skrzynki chyba każdego mieszkańca, to prawdopodobnie ma też próbować zachęcić do samoopodatkowania. Według informatora o tym co się dzieje w parafii, ma dużo do powiedzenia doroczne zebranie jej członków. Prawo głosu ma każdy, kto zadeklarował się jako katolik i ponosi rzeczony podatek oraz ma obywatelstwo lub prawo rezydencji. Na zebraniu w 2022 roku udzielono między innymi wotum zaufania jej zarządowi, zaakceptowano roczne sprawozdanie i głosowano nad planami inwestycyjnymi.

Przy innej okazji gmina przysłała naprawdę grubą broszurę w formacie A4 szeroko opisującą planowaną dużą inwestycję w centrum miasteczka w postaci nowych bloków i biurowców, współfinansowaną przez samorząd. Szwajcarzy sami z siebie żartują, że oprotestowywanie inwestycji w pobliżu miejsca zamieszkania oraz blokowanie ich w sądach to ich sport narodowy. Każdy projekt budowlany prawie na pewno doczeka się uwag, które można łatwo wnosić w urzędzie gminy. W tym konkretnym przypadku urzędnicy najwyraźniej starają się moderować debatę i minimalizować kontrowersje, które na pewno towarzyszą budowie kompleksu dużych budynków w centrum niewielkiego miasteczka.

Dwie z trzech stron wyliczenia gminnych inwestycji Fot. archiwum prywatne

Pieniądze, pociągi i wielkie kłamstwo

O podobnych rzeczach, które mnie zainteresowały, mógłbym jeszcze pisać długo. Jednak żeby nie przesadzać, warto jeszcze pokrótce odnieść się do kilku najbardziej stereotypowych kwestii. Owszem, jest znacznie bliżej do pięknej natury. Jezioro odległe kilkanaście minut spacerkiem, na horyzoncie ośnieżone szczyty i widok z okna w mieszkaniu taki, za jaki w polskich górach trzeba sporo zapłacić. Do najbliższego dobrego ośrodka narciarskiego 25 minut, w większości dobrą autostradą. Mieszkanie w niewielkim mieście okazuje się zaskakująco fajne, choć przed wyjazdem z centrum Warszawy wydawało się, że to kompletna wieś i nic tu nie ma. Jednak na miejscu okazuje się, że jest wszystko, co do życia potrzebne. Przynajmniej z perspektywy pracującego rodzica kilkulatka, a nie studenta szukającego rozrywek. To, czego nie ma, łatwo znaleźć w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, co w praktyce oznacza najczęściej 15-30 minut jazdy samochodem albo komunikacją publiczną. Szybciej niż dojechanie z peryferyjnych Kabat do Centrum w Warszawie.

Komunikacja publiczna to temat sam w sobie. Jest naprawdę dobra i nie bez przyczyny regularnie uznawana w różnych rankingach za jedną z najlepszych na świecie. Praktycznie do każdego miasteczka i większej wsi dojedzie się pociągiem oraz autobusem. Nie dwa razy dziennie, ale regularnie, bo połączeń jest dużo, pojazdy są nowe i czyste, a spóźnienie ponad 3 minuty to duża rzadkość wywołująca u Szwajcarów wyraźną irytację. Na dodatek wszystko jest w sposób przemyślany skoordynowane. Na przykład autobusy z całej okolicy dojeżdżają na stację kilka minut przed przyjazdem pary lokalnych pociągów jadących w dwie strony, po czym odjeżdżają kilka minut po nich, co czyni przesiadki bardzo łatwymi.

Oczywiście jest jeszcze temat cen. Patrząc z Polski i przeliczając wszystko na złotówki, Szwajcaria wydaje się koszmarnie droga. Przedszkole za 10 tysięcy złotych miesięcznie robi wrażenie. Trzeba jednak pamiętać, że przeciętny Szwajcar zarabia około 4 razy więcej od przeciętnego Polaka. Wiele rzeczy jest więc tutaj relatywnie tańsze. Na przykład litr diesla, za który płacę około dwóch franków (niecałe 10zł), w Polsce kosztuje aktualnie około 6,5-7 złotych. Nawet nie połowa szwajcarskiej ceny, co przy różnicy w zarobkach czyni paliwo relatywnie dwukrotnie droższym dla Polaka. Podobnie jest z wieloma innymi produktami. Po ostatniej fali podwyżek w Polsce podobne są nawet ceny żywności, która tradycyjnie była w Szwajcarii droga (bo Szwajcarzy chronią swoje rolnictwo systemem ceł). Za jedno jajko w supermarkecie trzeba tu zapłacić 3-4 złote. W Polsce to już rejon złotówki, co po uwzględnieniu różnicy w zarobkach daje nam porównywalną wartość. Podobne przykłady można mnożyć i długo roztrząsać, co jednak wykracza poza ramy tego tekstu. Porównanie kosztów życia zasługuje na oddzielny.

Podsumowując ten zbiór subiektywnych wrażeń, Szwajcaria jest miejscem, gdzie z mojej perspektywy dobrze się żyje. Nie jest to w sumie wielkim zaskoczeniem, bo wystarczy spojrzeć na różne dane statystyczne. Nie zetknąłem się z szeroko opisywaną w sieci niechęcią Szwajcarów do obcokrajowców, ani wyraźniejszymi przejawami szowinizmu. Być może to efekt tego, że mieszkam w rejonie pełnym przybyszy zza granicy, który jak na Szwajcarię podobno jest bardzo multikulti. Owszem, jeśli ktoś potrzebuje w swoim życiu i otoczeniu różnorodności, dynamiki i idącego za nimi lekkiego chaosu, to tutaj tego nie znajdzie. Tu jest zachowawczo i stabilnie. Może za jakiś czas zacznie to irytować, ale na razie nie mam z tym problemu i jest to miła odmiana.