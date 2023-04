Wojciech O., ps. "Jaszczur", skazany. Patostreamer dostał karę więzienia

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował w środę (5 kwietnia) o wyroku, jaki zapadł w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy na Wojciecha Olszańskiego, znanego m.in. jako "Jaszczur". Wyrok nie jest prawomocny.

REKLAMA

Zobacz wideo Czym skutkuje nieszczepienie się i pobłażanie takim zachowaniom? Ekspert tłumaczy

Wojciech "Jaszczur" O. skazany na karę więzienia

Wojciech O. został skazany na rok i osiem miesięcy pozbawienia wolności z art. 128 par. 3 Kodeksu karnego: "Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu". Wojciech O. został ukarany także grzywną w wysokości 15 tys. zł za groźby i publiczne znieważenie posłanki Lewicy Marceliny Zawiszy. Dodatkowo, jak podkreśla ośrodek, "prokuratury w całej Polsce prowadzą kolejne prawy przeciwko niemu".



Więcej aktualnych wiadomości z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Zoperowali dziecko wbrew rodzicom. Ci nie chcieli "skażonej krwi"

Wojciech O. na rynku w Bydgoszczy: Jeśli zagłosują na tak, to chcę ich zabić

W ubiegłym roku w Bydgoszczy przeciwnicy szczepień zorganizowali zgromadzenie. - To jest kij na poselski ryj - krzyczał 29 stycznia 2022 r. na Starym Ryku Wojciech O. Patostreamer odnosił się wówczas do projektu ustawy "lex Kaczyński", wedle którego pracodawca miałby sprawo sprawdzić, czy pracownik nie choruje na COVID-19. Projekt nigdy nie wszedł pod obrady Sejmu. - Jeśli oni 1 lutego zagłosują, jak chcą, i ustalą tę ustawę, jeśli oni to zrobią, to skazują się na śmierć i my te listy śmierci tworzymy. My ich ostrzegamy. Jeśli oni zagłosują na tak, to ja, (...), chcę ich zabić! A dlaczego nie? Jestem przepełniony radosną nienawiścią i chcę ich śmierci! Śmierć wrogom ojczyzny - wykrzykiwał Wojciech O. Poseł Platformy Obywatelskiej Paweł Olszewski złożył w związku z tym zdarzeniem zawiadomienie do prokuratury.