Synoptycy IMGW poinformowali, że "w najbliższych dniach na południu kraju przybędzie śniegu i tym samym to właśnie w kwietniu będziemy notować najwyższą pokrywę śnieżną w górach tego sezonu zimowo-wiosennego". 6 kwietnia miejscami mogą też występować "marznące opady deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź".

Pogoda. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu

Według zapowiedzi synoptyków w środę 6 kwietnia na wschodzie kraju spodziewane są "opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Rano na wschodzie możliwe opady marznące. Temperatura maksymalna od około 0 st. C na Podkarpaciu do 9 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty" - przekazali synoptycy.

Od 6 kwietnia od godz. 7.00 do 7 kwietnia do godz. 7.00 obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Alerty dotyczą kilku powiatów województwa podkarpackiego: jasielskiego, strzyżowskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, przemyskiego, leskiego i bieszczadzkiego oraz Krosna i Przemyśla. Synoptycy prognozują tam miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do 30 lub 50 cm. Prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi 80 proc.

Pogoda. Alerty pierwszego stopnia przed opadami śniegu i przymrozkami

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dotyczące opadów śniegów dotyczą kilku województw. Są to:

woj. lubelskie (na północy będą obowiązywały do 6 kwietnia do godz. 11.00, a na południu do 18.00),

woj. małopolskie (poza północną częścią regionu). Ostrzeżenia będą obowiązywały od 6 kwietnia od godz. 11.00 do 7 kwietnia do 7.00,

woj. mazowieckie (powiaty: lipski, radomski, szydłowiecki i zwoleński, a także Radom). Ostrzeżenia będą obowiązywały 6 kwietnia od godz. 11 do 20.00,

woj. świętokrzyskie (poza powiatami: jędrzejowskim, koneckim i włoszczowskim). Ostrzeżenia będą obowiązywały 6 kwietnia od godz. 11.00 do 20.00,

woj. podkarpackie (powiaty: dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski, rzeszowski, ropczycko-sędziszowskim stalowowolski i tarnobrzeski, a także w Rzeszowie i Tarnobrzegu). Ostrzeżenia obowiązują tam do 6 kwietnia do godz. 18.

We wschodniej części kraju wystąpią również opady marznące. Szczególnie powinni uważać mieszkańcy powiatów: Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sokólskiego, białostockiego, hajnowskiego, bielskiego, siemiatyckiego, parczewskiego, włodawskiego, krasnostawskiego, zamojskiego, lubaczowskiego i tomaszowskiego.