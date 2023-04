Czekała 8 dni na OIOM. Rodzina zmarłej w Radiu ZET: Miejsce od ponad roku zajmuje mąż Witek

Dziennikarze śledczy Radia ZET i RadioZET.pl, Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca, ustalili, że na początku marca tego roku do Prokuratury Rejonowej w Legnicy wpłynęło zawiadomienie dotyczące śmierci pacjentki Jaworskiego Centrum Medycznego. "Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień i wykorzystania zależności służbowej i osobowej przez szpital w Legnicy" - czytamy.

Legnica. Kobieta zmarła, czekając na OIOM. Jej rodzina: Na oddziale od ponad roku jest mąż Witek

Jak czytamy, oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM) szpitala w Legnicy ma tylko dziesięć miejsc. Pacjentka czekała na przeniesienie z jaworskiej placówki na legnicki oddział osiem dni. Niestety zmarła, zanim udało jej się tam trafić. Jej córka twierdzi natomiast, że od ponad roku, w stanie wegetatywnym, na OIOM-ie w Legnicy przebywa mąż marszałkini Sejmu Elżbiety Witek.



"Według nieoficjalnych informacji (...) może (on - red.) przebywać na OIOM-ie legnickiego szpitala nawet od dwóch lat" - dodaje Radio ZET. - O tym, że w szpitalu w Legnicy przebywa mąż pani Elżbiety Witek, wie społeczeństwo jaworskie i legnickie od bardzo dawna i każdy jest zbulwersowany. Ta sytuacja trwa od ponad roku. Na tym łóżku można było uratować mnóstwo ludzi - podkreśla córka zmarłej w rozmowie ze stacją.



Pobyt na OIOM-ie to "najdroższy pobyt pacjenta w systemie lecznictwa"

Informatorzy ze środowiska anestezjologów podkreślili w rozmowie z rozgłośnią, że pobyt na OIOM-ie "to najdroższy pobyt pacjenta w systemie lecznictwa". NFZ nie definiuje, jak długo pacjent może przebywać na oddziale, ale każdy pobyt powyżej 30 dni uznawany jest za "przedłużony". - To są trudne do oceny sprawy. Żeby stwierdzić naruszenie przepisów, trzeba zabezpieczyć pełną dokumentację - podkreślają rozmówcy radia.

Skontaktowaliśmy się ze szpitalem w Legnicy oraz z marszałkinią Sejmu Elżbietą Witek, prosząc o komentarz. Tekst zostanie zaktualizowany.



