Dolnośląskie. Zaginęła 16-letnia Ania Borowska. Była widziana we Wrocławiu

Jak podała facebookowa grupa "SOS Zaginięcia", Ania mieszka w Przyborowie w województwie dolnośląskim (gmina Wińsko). W czwartek 30 marca 2023 r. nie wróciła ze szkoły do domu i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną. "Ustalono, że nastolatka była widziana z koleżanką we Wrocławiu. Istnieje możliwość, że wsiadła do pociągu do Lubania - jest to w trakcie sprawdzania. Ania ma ze sobą telefon, jednak od wieczora 30 marca jest on wyłączony" - poinformowano.

Dolnośląskie. Zaginęła 16-letnia Ania Borowska

Ania ma około 160 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, czarne włosy i brązowe oczy. Ma dużo kolczyków w uszach. W dniu zaginięcia dziewczyna miała na sobie "lekko pikowany" płaszcz do kolan, ciemne dżinsy i jasne buty "adidasy" z czarnym kwiatowym wzorem oraz różowy plecak marki Nike z urwaną kieszonką.

"SOS Zaginięcia" apeluje o pomoc. "Jeśli ktokolwiek widział zaginioną lub zna miejsce jej pobytu, proszony jest o kontakt z policją pod nr tel. 47 872 52 00 lub pod nr alarmowym 112" - podano. W sprawie zaginięcia Ani Borowskiej można kontaktować się także z administratorami grupy "SOS Zaginięcia" pod TYM linkiem.

Jak reagować po zaginięciu bliskiej osoby?

Jak informuje portal zaginieni.pl, nie trzeba czekać 24 lub 48 godzin, by zgłosić zaginięcie bliskiej osoby. Policja ma bowiem obowiązek przyjąć zgłoszenie niezależnie od tego, ile czasu upłynęło od stwierdzenia nieobecności danej osoby. W tym celu należy osobiście udać się na najbliższy komisariat policji.

Wcześniej warto zapisać sobie jak najwięcej informacji, które mogą pomóc w poszukiwaniach oraz koniecznie przekazać najbardziej aktualne zdjęcie zaginionej osoby. Warto też wcześniej skontaktować się z osobami znajomymi lub przekazać funkcjonariuszom do nich kontakt. Po złożeniu zawiadomienia należy upewnić się, czy dane zaginionej osoby jeszcze tego samego dnia zostaną wprowadzone do policyjnego systemu komputerowego. Policja powinna też wydać zaświadczenie, w którym potwierdza przyjęcie zgłoszenia.