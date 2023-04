Wypadek radiowozu z nastolatkami. Nieoficjalnie: Drugi policjant usłyszał zarzuty

Drugi z funkcjonariuszy, który brał udział w zdarzeniu, usłyszał zarzuty spowodowania wypadku, niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień - informuje nieoficjalnie Onet. Wcześniej jego partner, który także brał udział incydencie, również usłyszał zarzuty m.in. spowodowania wypadku, niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień. Policjantom grozi do trzech lat więzienia.

Wypadek radiowozu z nastolatkami

Do zdarzenia doszło w nocy z 2 na 3 stycznia br. Policyjny radiowóz uderzył w drzewo w miejscowości Dawidy Bankowe niedaleko Piaseczna na Mazowszu. W chwili wypadku w samochodzie oprócz funkcjonariuszy były także dwie nastolatki w wieku 17 i 19 lat. Mimo tego karetkę wezwano tylko dla funkcjonariuszy, którzy wcześniej kazali dziewczynom opuścić pojazd. Według ich relacji policjanci powiedzieli, aby "spier******". Ostatecznie nastolatki same zgłosiły się na pogotowie ratunkowe. Starsza z nich miała złamaną rękę, zaś 17-latka przeszła skomplikowaną operację, miała złamany nos i uraz głowy. W rozmowie z Onetem mówiła, że od incydentu z jej zdrowiem "wciąż nie jest tak, jak było przed wypadkiem" i że wielokrotnie musiała korzystać z pomocy specjalistów w tym m.in. psychologa czy okulisty, ponieważ pogorszył się jej wzrok. - Lekarka mówiła, że to może być efekt wstrząśnienia mózgu - dodała.

Jak tłumaczyły dziewczyny, znalazły się w radiowozie po tym, jak policjanci wylegitymowali je oraz grupę ich znajomych, a następnie kazali wsiąść starszej z nastolatek do auta. Według ich relacji 19-latka nie wiedziała, dlaczego ma to zrobić, ale jednocześnie bała się postawić funkcjonariuszom, dlatego pociągnęła za sobą młodszą koleżankę. - Ona mnie wciągnęła, bo się bała. Słusznie, jak się okazało. Gdyby pojechała sama, nie wiadomo, jak by się to skończyło. Mogła stracić przytomność i nikt by jej nie pomógł - mówiła w rozmowie z Onetem 17-latka. W rozmowie z portalem dziewczyna przyznała, że wypadek całkowicie podważył jej zaufanie do funkcjonariuszy. - Dla mnie polska policja jest jak jedna wielka mafia. (...) Już nie patrzę na tych panów w mundurach jak na tych, którzy mają dbać o moje bezpieczeństwo i chronić obywateli. Zawsze będę miała z tyłu głowy, że nie można im ufać dodaje.

Wypadek radiowozu z nastolatkami. Jeden z policjantów miał usłyszeć zarzuty

Stanowisko policji w sprawie wypadku radiowozu w Dawidach Bankowych

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak przyznał, że "nie ma wątpliwości, że w aucie znajdowały się osoby postronne i nie ma żadnych podstaw do tego, by te osoby w tym radiowozie były". Obaj policjanci byli trzeźwi. Młodszy funkcjonariusz, który brał udział w wypadku radiowozu, był wówczas zaledwie dwa miesiące po podstawowym kursie w policji. Był to również jego pierwszy dyżur i pierwsza interwencja w terenie. Dowódcą patrolu był z kolei funkcjonariusz z 18-letnim stażem. Sprawę bada prokuratura.