Wypadek radiowozu z nastolatkami. Nieoficjalnie: Drugi policjant usłyszał zarzuty

Drugi z funkcjonariuszy, który brał udział w zdarzeniu, usłyszał zarzuty spowodowania wypadku, niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień - informuje Onet. Wcześniej jego partner, który także brał udział incydencie, również usłyszał zarzuty m.in. spowodowania wypadku, niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień. Policjantom grozi do trzech lat więzienia. Do wypadku doszło w nocy z 2 na 3 stycznia br. Policyjny radiowóz uderzył w drzewo w miejscowości Dawidy Bankowe niedaleko Piaseczna na Mazowszu. W chwili wypadku w samochodzie oprócz funkcjonariuszy były także dwie nastolatki w wieku 17 i 19 lat.